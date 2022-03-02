Nilüfer'den Kızılcıklı'ya ek hizmet binası - Son Dakika
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Nilüfer'den Kızılcıklı'ya ek hizmet binası

02.03.2022 12:57
Nilüfer'den Kızılcıklı'ya ek hizmet binası

Nilüfer Belediyesi Mehmet Karagül Ek Hizmet Binası Kızılcıklı Mahallesi'nde hizmete açıldı.

Nilüfer Belediyesi Mehmet Karagül Ek Hizmet Binası Kızılcıklı Mahallesi'nde hizmete açıldı.

Nilüfer Belediyesi, ilçenin belirli noktalarına ek hizmet binası ve aile sağlık merkezlerini hizmete açmaya devam ediyor. Daha önce Balat'ta açılan ve şimdi de Kızılcıklı Mahallesi'nde hizmete giren Mehmet Karagül Ek Hizmet Binası bünyesinde Aile Sağlık Merkezi, kadın ve çocuk akademisini bulunduruyor. 300 metrekarelik tabana kurulan ve iki katlı olan ek hizmet binasında atölyeler ve çok amaçlı salon da mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu. İş insanı Şükrü Karagül'ün babası Mehmet Karagül hayrına yaptırdığı binada çocuklara yönelik ek ders alanlarının yanı sıra kadınlar için atölyeler de açılacak.

Açılış töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Bilindiği gibi pandemi sürecinde sağlık hizmetlerine duyulan ihtiyaç arttı. Biz de birinci basamak sağlık hizmetlerinin verileceği bir aile sağlığı merkezi bulunmayan mahallelerimizde bu ihtiyacı karşılamak için, belediyemize ait arsalar üzerine hayırsever desteğiyle binalar inşa ederek İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis ettik. Bu yöntemle Demirci ve Balat'tan sonra Kızılcıklı mahallemize de bir aile sağlığı merkezi kazandırdık ve kısa bir süre önce burada sağlık hizmeti verilmeye başlandı" dedi.

300 metrekare alan üzerine kuruldu

"300 metrekarelik taban alanı üzerinde 2 kat şeklinde inşa edilen ek hizmet binamızın ikinci katında ise Kızılcıklı Kadın ve Çocuk Akademisi hizmet verecek" diyen Erdem, "Böylelikle; Kültür, Çalı, Büyükbalıklı, Hasanağa, Konaklı ve Fethiye'den sonra yedinci kadın-çocuk akademisini Kızılcıklı mahallemize kazandırmış oluyoruz. Birinci katında sağlık hizmetlerinin verildiği bu hizmet binamızın ikinci katında ise, bu bölgedeki kadın ve çocuklara yönelik eğitici faaliyetler yürütülecek. 2 atölye, çocuklar için derslik ve çok amaçlı bir salonun bulunduğu Akademi'de, çocuklar için okula yönelik ek ders çalışmaları, kadınlara yönelik el sanatları ve hobi atölyeleri, kişisel ve mesleki gelişim atölyeleri, sosyal ve hukuksal haklar konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılacak. Ayrıca 3-6 yaş grubu çocuklar için de oyun çalışmaları yapılacak ve böylelikle kadınlar çocuklarıyla birlikte gelerek buradaki eğitim faaliyetlerinden yararlanabilecekler" diye konuştu. - BURSA

Nilüfer'den Kızılcıklı'ya ek hizmet binası
Nilüfer'den Kızılcıklı'ya ek hizmet binası
Nilüfer'den Kızılcıklı'ya ek hizmet binası
Nilüfer'den Kızılcıklı'ya ek hizmet binası
Nilüfer'den Kızılcıklı'ya ek hizmet binası

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nilüfer'den Kızılcıklı'ya ek hizmet binası - Son Dakika


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