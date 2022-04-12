Nisan ayında yağan kar kalınlığı 5 santime ulaştı - Son Dakika

Ne yaptın sen Altay! Derbiden 2 gün sonra ortaya çıkan görüntüsü elden ele dolaşıyor

Tam kış bitti derken nisan ayının ortasında tekrar kar yağmaya başladı. Ordu'nun yaklaşık bin 400 rakımlı Akkuş ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak kar yağışına dönüştü.

KAR KALINLIĞI İLÇE MERKEZİNDE 5 CM'Yİ BULDU

İlçe merkezinde yol kenarlarında kar kalınlığı 5 santimetreye kadar ulaştı. Kar yağışının yoğunlaşması durumunda yaşanabilecek olumsuzluğa müdahale etmek için Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri önlemlerini alırken, fındık üreticileri ise zirai don tehlikesinden tedirgin olduklarını belirtiyor.