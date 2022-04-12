Nisan ayında yağan kar kalınlığı 5 santime ulaştı - Son Dakika
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Nisan ayında yağan kar kalınlığı 5 santime ulaştı

12.04.2022 18:08

Ordu'nun yüksek kesimlerimde başlayan kar yağışı ilçeleri beyaza bürüdü, şehir merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Tam kış bitti derken nisan ayının ortasında tekrar kar yağmaya başladı. Ordu'nun yaklaşık bin 400 rakımlı Akkuş ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak kar yağışına dönüştü.

KAR KALINLIĞI İLÇE MERKEZİNDE 5 CM'Yİ BULDU

İlçe merkezinde yol kenarlarında kar kalınlığı 5 santimetreye kadar ulaştı. Kar yağışının yoğunlaşması durumunda yaşanabilecek olumsuzluğa müdahale etmek için Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri önlemlerini alırken, fındık üreticileri ise zirai don tehlikesinden tedirgin olduklarını belirtiyor.

Nisan ayında yağan kar kalınlığı 5 santime ulaştı
Nisan ayında yağan kar kalınlığı 5 santime ulaştı
Nisan ayında yağan kar kalınlığı 5 santime ulaştı
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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nisan ayında yağan kar kalınlığı 5 santime ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nisan ayında yağan kar kalınlığı 5 santime ulaştı - Son Dakika
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