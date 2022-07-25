Norveçli gelin Sungurlu'da dünya evine girdi - Son Dakika
Üye Girişi

Norveçli gelin Sungurlu'da dünya evine girdi

25.07.2022 13:35
Norveçli gelin Sungurlu'da dünya evine girdi

Amasya Valisi Mustafa Masatlı'nın yeğeni Samet Özeşme, Norveçli Johanna ile Sungurlu'da görkemli bir düğünle dünya evine girdi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı'nın yeğeni Samet Özeşme, Norveçli Johanna ile Sungurlu'da görkemli bir düğünle dünya evine girdi.

Eva ve Karin Lundqvist'in kızları Johanna, Gülay ve Uğur Özeşme'nin oğulları Samet ile Mavi Ocak Kır Düğün Salonu'nda görkemli bir düğünle dünya evine girdi. Yeğeni Samet'in düğününe katılan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

Genç çiftin düğün merasimi, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Mutluluğa ilk adımı atan çifti, sevenleri bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

'Vali Masatlı halay çekti'

Yeğeni Samet'in düğününe katılmak için Sungurlu'ya gelen Amasya Valisi Mustafa Masatlı, davetlilerle kol kola girip, Türkçe şarkılar eşliğinde halay çekti. Düğün sonunda Vali Masatlı, düğün organizasyonunu gerçekleştirenlere teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. - ÇORUM

YORUMLAR
500
Norveçli gelin Sungurlu'da dünya evine girdi Norveçli gelin Sungurlu'da dünya evine girdi
Kaynak: İHA

Mustafa Masatlı, Sungurlu, Amasya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Norveçli gelin Sungurlu'da dünya evine girdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:15 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: 81 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi başlatılacak
13:03 Kim Min Jae Fenerbahçe'den ayrıldı! Transfer sonrası Sarı-lacivertli takımın kasasına 20 milyon euro girecek
12:26 Nazmi Bilgin'e açıkça soruyoruz: İnternet medyasında çalışan emekçiler gazeteci değil mi?
12:23 Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu yakınına roketli saldırı düzenlendi
12:08 Ticarette kar haddi var mı? Hızla artan fiyatlar sonrası Diyanet'ten dikkat çeken fetva!
12:03 Fenerbahçe'nin hedefinde İranlı golcü var! Yıllar önce Rizespor nedeniyle caza almıştı
12:02 Yumurta fiyatlarına tepki gösteren Demet Akalın taksiciden aldığı bilgiyi paylaştı: Suriyelilere bedava yem veriliyor
11:46 Öğretmenlerin ek ders ücretlerinde değişikliğe gidildi
11:39 Antalya'da kaçak kazı yapan şahıslara jandarmadan suçüstü!
11:37 Ankapark'ın geleceği için yapılan ankette 4 öneri ön plana çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 13:51:07. #1.13#
SON DAKİKA: Norveçli gelin Sungurlu'da dünya evine girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement