Odunpazarı Zabıtasından Bayram Denetimi - Son Dakika
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Odunpazarı Zabıtasından Bayram Denetimi

29.04.2022 18:28
Odunpazarı Zabıtasından Bayram Denetimi

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi tatlı üretimi ve satışı yapılan iş yerlerine denetim düzenledi. Zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, bayramın vazgeçilmezi tatlı ve şekerleme ürünlerinin üretim ve satışı yapılan yerlerde; iş yerinin ruhsatlı olup olmadığı, hijyen denetimi, maske kullanımı, sosyal mesafe, fiyat etiketi, ürünlerin gramajının standartlara uygun olup olmadığı ve ürünlerin son kullanma tarihleriyle ilgili inceleme yapıldı. Ekipler, kurallara uymayan esnafa uyarıda bulundu ve gerektiğinde cezai işlem uyguladı.

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi tatlı üretimi ve satışı yapılan iş yerlerine denetim düzenledi.

Zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, bayramın vazgeçilmezi tatlı ve şekerleme ürünlerinin üretim ve satışı yapılan yerlerde; iş yerinin ruhsatlı olup olmadığı, hijyen denetimi, maske kullanımı, sosyal mesafe, fiyat etiketi, ürünlerin gramajının standartlara uygun olup olmadığı ve ürünlerin son kullanma tarihleriyle ilgili inceleme yapıldı. Ekipler, kurallara uymayan esnafa uyarıda bulundu ve gerektiğinde cezai işlem uyguladı.

Vatandaşların sağlık koşullarına uygun gıda tüketmeleri için denetimlerini sıklaştıran ekipler, çalışanların kılık kıyafetlerinin uygunluğundan halk sağlığını koruyucu önlemlere kadar tüm ayrıntılara dikkat etti.

"EKİPLERİMİZ BAYRAM ÖNCESİ HALK SAĞLIĞINI ÖN PLANDA TUTARAK DENETİMLERİNİ SIKLAŞTIRDI"

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, vatandaşların bayramı sağlıklı ve huzur içinde geçirmeleri için belediye olarak her türlü önlemi aldıklarını belirterek, "Bu süreçte tüm birimlerimiz gibi zabıta ekiplerimiz de yoğun bir çalışma dönemi içine girdi. Her zaman sahada olan ve görevini en iyi şekilde yapmaya çalışan ekiplerimiz, bayram öncesi halk sağlığını ön planda tutarak denetimlerini sıklaştırdı. Esnafımıza bayram öncesi hayırlı işler bol kazançlar, hemşehrilerime de mutlu bayramlar diliyorum" dedi.

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Odunpazarı Zabıtasından Bayram Denetimi - Son Dakika


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