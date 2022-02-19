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12 yaşındaki çocuk babasının aracında ölü bulundu - Son Dakika

12 yaşındaki çocuk babasının aracında ölü bulundu

19.02.2022 16:00

12 yaşındaki çocuk babasının aracında ölü bulundu Sinop'ta 2 çocuk babası bir vatandaşı 12 yaşındaki oğlu aracında kanlar içinde buldu.

12 yaşındaki çocuk babasının aracında ölü bulundu

SİNOP - Sinop'ta 2 çocuk babası bir vatandaşı 12 yaşındaki oğlu aracında kanlar içinde buldu.

Edinilen bilgiye göre, saat 14.30 sıralarında Sinop'un Akliman mevkiinde meydana geldi. Babası Gökhan T.'den bir süre haber alamayan oğlu D.T.(12), aracın yanına gittiğinde babasını kanlar içinde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma kaldırılan Gökhan T., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Emniyet güçleri Gökhan T.'nin şüpheli ölümüyle ilgili inceleme başlattı.

12 yaşındaki çocuk babasının aracında ölü bulundu
12 yaşındaki çocuk babasının aracında ölü bulundu
12 yaşındaki çocuk babasının aracında ölü bulundu
12 yaşındaki çocuk babasının aracında ölü bulundu
12 yaşındaki çocuk babasının aracında ölü bulundu
12 yaşındaki çocuk babasının aracında ölü bulundu
12 yaşındaki çocuk babasının aracında ölü bulundu
12 yaşındaki çocuk babasının aracında ölü bulundu

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Akliman, Sinop, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 12 yaşındaki çocuk babasının aracında ölü bulundu - Son Dakika


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