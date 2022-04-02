Öğrenciler köy köy gezip engellilerin saçlarını kesip boyuyor - Son Dakika
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Öğrenciler köy köy gezip engellilerin saçlarını kesip boyuyor

02.04.2022 10:13
Öğrenciler köy köy gezip engellilerin saçlarını kesip boyuyor

Bursa'da mesleki eğitim merkezi öğrencileri köy köy gezip engelli vatandaşların saçlarını kesip boyuyor.

Bursa'da mesleki eğitim merkezi öğrencileri köy köy gezip engelli vatandaşların saçlarını kesip boyuyor. İlk defa saçları boyanan engelli kızın sevinci yüzünden okundu.

Gemlik Mesleki Eğitim Merkezi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Kadın Kuaförlüğü Dalı öğrencileri Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor projesi çerçevesinde köy köy gezip engellilerin saçlarını kesip boyayarak onları güzelleştiriyor. Hayatında ilk kez saçları boyanan engelli vatandaşların mutluluğu her halinden belli oluyor. Öğrenciler Gemlik ilçesi köyünde yaşayan yüzde 99 engelli Neslihan Süherdi, (44) evine giderek saçlarını keserek boyadı. Hayatında ilk kez saçları boyanan engelli vatandaş büyük mutluluk yaşadı. Ayrıca Elektrik Elektrik Teknolojisi Alanı öğrencileri de engelli vatandaşın evinin tüm elektrik tesisatını yeniledi.

Hayatında ilk defa saçlarının boyandığını ifade eden Engelli Neslihan Süherdi, "Allah onlardan razı olsun daha önce hiç saçlarım boyanmamıştı. İlk kez saçlarım boyandı bana da çok yakıştı. O kadar mutlu oldum ki emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Kızının mutlu olduğunu belirten anne Dilek Süherdi, "Kızım yüzde 99 engelli, öğrenciler gelip kızım saçlarını keserek boyadılar. Kızım o kadar mutlu oldu ki mutluluktan ne yapacağını şaşırdı. Daha önce kimse evimize kadar gelip kızımın saçlarını keserek boyamadı. Allah onlardan razı olsun. Sadece saç kesip boyama yapmadılar evimizin elektrik tesisatını da yenilediler" şeklinde konuştu.

Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı Hocası Hülya Yiğit Palancı, "Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor projesi çerçevesinde Engürücük köyünde Neslihan'ın evine misafir olduk. Öğrencilerimiz saçlarını kesip boyadı engelli kardeşimiz çok mutlu oldu" diye konuştu.

Gemlik Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Cengiz Korucu, "Öğrencilerimiz köy köy mahalle mahalle gezerek engelli kardeşlerimize hizmet ediyor. Hizmet alan engelli kardeşlerimiz çok mutlu oluyor. Onları mutlu görmek bizleri de mutlu ediyor" dedi. - BURSA

Öğrenciler köy köy gezip engellilerin saçlarını kesip boyuyor
Öğrenciler köy köy gezip engellilerin saçlarını kesip boyuyor
Öğrenciler köy köy gezip engellilerin saçlarını kesip boyuyor
Öğrenciler köy köy gezip engellilerin saçlarını kesip boyuyor
Öğrenciler köy köy gezip engellilerin saçlarını kesip boyuyor
Öğrenciler köy köy gezip engellilerin saçlarını kesip boyuyor
Öğrenciler köy köy gezip engellilerin saçlarını kesip boyuyor
Öğrenciler köy köy gezip engellilerin saçlarını kesip boyuyor
Öğrenciler köy köy gezip engellilerin saçlarını kesip boyuyor
Öğrenciler köy köy gezip engellilerin saçlarını kesip boyuyor
Öğrenciler köy köy gezip engellilerin saçlarını kesip boyuyor
Öğrenciler köy köy gezip engellilerin saçlarını kesip boyuyor
Öğrenciler köy köy gezip engellilerin saçlarını kesip boyuyor
Öğrenciler köy köy gezip engellilerin saçlarını kesip boyuyor
Öğrenciler köy köy gezip engellilerin saçlarını kesip boyuyor

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Mesleki Eğitim, Engelli, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Öğrenciler köy köy gezip engellilerin saçlarını kesip boyuyor - Son Dakika


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