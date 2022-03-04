Öğrenciler sigara ve alkolün zararlarına dikkat çekti - Son Dakika
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Öğrenciler sigara ve alkolün zararlarına dikkat çekti

04.03.2022 15:16
Öğrenciler sigara ve alkolün zararlarına dikkat çekti

Çorum'un Kargı ilçesinde öğrenciler, ellerindeki dövizlerle sokak sokak yürüyerek sigara ve alkolün zararlarına dikkat çekti.

Çorum'un Kargı ilçesinde öğrenciler, ellerindeki dövizlerle sokak sokak yürüyerek sigara ve alkolün zararlarına dikkat çekti.

Çorum'un Kargı ilçesinde bulunan Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, Yeşilay Haftasında sigara ve alkol bağımlılığına ilginç bir etkinlikle dikkat çekti. Toplumun bağımlılık konusunda bilinç ve farkındalık düzeyini artırmak isteyen öğrenci ve öğretmenler ellerine aldıkları bilgilendirici dövizler ilçede sokak sokak gezerek, "Sağlıklı yaşam için hareket et" sloganları attı.

Yürüyüş sırasında Kargı İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı polis ekipleri yol güvenliğini sağladılar. Öğrenciler vatandaşlara alkol ve sigaranın zararlarıyla ilgili bilgilerin bulunduğu broşürler dağıttı. - ÇORUM

Öğrenciler sigara ve alkolün zararlarına dikkat çekti
Öğrenciler sigara ve alkolün zararlarına dikkat çekti

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Hisarcık, Sigara, Kargı, Çorum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Öğrenciler sigara ve alkolün zararlarına dikkat çekti - Son Dakika


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