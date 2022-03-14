Öğrencilerden Acil Tıp Ana Bilim Dalı'na 14 Mart ziyareti - Son Dakika
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Öğrencilerden Acil Tıp Ana Bilim Dalı'na 14 Mart ziyareti

14.03.2022 16:39
Öğrencilerden Acil Tıp Ana Bilim Dalı'na 14 Mart ziyareti

Erzurum Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu (GAMPO) öğrencileri 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Çakır'ı ziyaret ederek Tıp Bayramı'nı kutladı.

Erzurum Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu (GAMPO) öğrencileri 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Çakır'ı ziyaret ederek Tıp Bayramı'nı kutladı.

Prof. Dr. Zeynep Çakır 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle ziyarete gelen öğrencileri Acil Tıp bölümü kapısında karşıladı. Öğrencilerin çiçek ve hediyesini kabul eden Prof. Dr. Zeynep Çakır çocuklara sarılarak ziyaretten büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.

Prof. Dr. Zeynep Çakır, "Öncelikli olarak çocukların bizleri hatırlayıp bizlere gelmesi bizleri son derece mutlu etti. Mutlu olduk. Bizler tıbbiyeliler olarak bu bayramı sevinçle kutluyoruz. Elbette bu görev esnasında yeri geliyor üzülüyoruz, yeri geliyor seviniyoruz, ama bunlar bizlerin neşesini veya hüznünü ön plana çıkarmıyor. Her yıl aynı duygu ve heyecanla insan hayatına veya insan ömrüne bir şeyler katmanın sevincini kutluyoruz. İnsan ömrüne bir sağlık, bir mutluluk, bir dokunuş sağlamanın mutluluğu ile 14 Mart Tıp Bayramını geçiriyoruz. Atalarımızdan aldığımız vatan ve millet sevgisini devam ettiriyoruz. Ülkemize nice hizmetler vereceğimize inanıyoruz" dedi.

Pandemi sürecinin dünyada olduğu gibi ülkemizde de yeni bir sınav olduğunu ifade eden Prof. Dr. Zeynep Çakır "Hele hele de sağlıkçılar için başka bir deneyim oldu. Daha önce bizim neslimiz için yaşanmamış bir sınavdı, Türkiye'de görev yapan sağlıkçılar olarak alnımızın akıyla bu görevi ifa etmeye çalışıyoruz. Şansımız olsaydı da daha fazla insan hayatına dokunuyor olabilseydik, Türkiye bu hastalıkla gerçekten sağlık yönünden büyük hizmet vermiş ve alnının akıyla bu işi bertaraf etme çalıyor, bu da bizleri son derece mutlu ediyor ve gurur duyuyoruz. Pandemiyi uğurlamış olmayı diliyoruz. İnşallah bundan sonra her şey istediğimiz gibi olur, hem böyle genç nesiller için hem de bunlar gibi arkadan doktor adayları geliyor, gururlanıyoruz. Onlar da bir gün bizler gibi tıbbiyeli olacaklar. Meslektaşım olarak onları aramızda ve yanımda göreceğim" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

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Tıp Bayramı, Erzurum, 14 Mart, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Öğrencilerden Acil Tıp Ana Bilim Dalı'na 14 Mart ziyareti - Son Dakika


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