Öğrencilerden Mehmetçiğe mektup ile incir - Son Dakika

Aydın Adnan Menderes İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından Suriye'de görev yapan Mehmetçiğe gönderilen mektuplar ile incirler teslim edildi.

Aydın Adnan Menderes İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından "Aydın'dan Mehmetçiğe bir incir, bir mektup" projesi kapsamında Kilis İl Jandarma Komutanlığına teslim edilen mektup ve incirler, Suriye Fırat Kalkanı Hareket bölgesi Çobanbey'de görev yapan jandarma komando birliğine teslim edildi. - KİLİS