Öğrencilerden yaşamı kolaylaştıracak projeler - Son Dakika
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Öğrencilerden yaşamı kolaylaştıracak projeler

05.05.2022 10:10
Öğrencilerden yaşamı kolaylaştıracak projeler

Mersin'de ortaokul öğrencileri, insanın yaşamını kolaylaştıracak bir birinden farklı icatlar ile sokak hayvanlarının aç kalmaması için proje geliştirdi.

Mersin'de ortaokul öğrencileri, insanın yaşamını kolaylaştıracak bir birinden farklı icatlar ile sokak hayvanlarının aç kalmaması için proje geliştirdi. Öğrencilerin yaptıkları çalışmalardan görme engeli bulunanlar için sensörlü ayakkabı, yaşlılar için yürüyen çanta, duruş bozukluğu için ses ve titreşimle uyaran koltuk, uyuyan sürücüleri ikaz eden şapka, sokak hayvanların aç kalmasını önlemek için kumbara mamatik gibi projeler dikkat çekti.

Tubitak Bilim Fuarı nedeniyle Erdemli Akdeniz Ortaokulu öğrencileri, danışman öğretmenlerinin desteğiyle projeler gerçekleştirdi. Çok sayıda projeyi hayata geçiren öğrencilerin özellikle insan ve hayvan hayatını kolaylaştıracak projelere önem verdiği belirtildi. İnsan odaklı projelerden görme engeli bulunanlar için sensörlü ayakkabı, yaşlılar için yürüyen çanta, duruş bozukluğu için ses ve titreşimle uyaran koltuk, uyuyan sürücüleri ikaz eden şapka en çok dikkat çekenler oldu. Hayvanları da unutmayan öğrenciler, bağışla çalışan kumbara mamatik projesinin portatifini yaptı.

Görme engeli bulunanlar için arkadaşlarıyla proje hazırlayan 7. sınıf öğrencisi Özlem Özer, "Projemizin adı görme engeline hayır ayakkabısıdır. Görme engelli vatandaşlarımızın sokakta rahat yürümeleri için bir ayakkabı tasarladık, sensör ekledik, önüne engel gelince ötecek ve hiçbir yere çarpmadan sokakta rahat bir şekilde dolaşabilecekler" dedi.

Projelerinin amacının yaşı ilerlemiş insanların pazarlarda çektikleri problemi ortadan kaldırmak olduğuna değinen öğrencilerden Cem Yüksel, yürüyen, eşyaları koymak için mini asansörlü çanta geliştirdiklerini kaydetti.

Masa başında çalışanların duruş bozukluğu ve kamburluğuna karşı bir çalışma yaptıklarını aktaran öğrencilerden Mustafa Taner ise koltuğa sensör ve titreşim ekleyerek duruş bozukluğunu algılayıp uyarı gönderdiğini ifade etti.

Arkadaşlarıyla sürücüleri uyanık tutan akıllı şapka projesini hayata geçirdiklerini dile getiren Oğuzkan Öğer de, mesafe sensorü ile ardinyo devresi kullanarak uyku halinde sürücüyü ses çıkararak uyarmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Sokak hayvanlarını da unutmayan öğrencilerden Ekin Say da, kumbara mamatik geliştirerek, bağışlarla çalışan su ve mama bulunan cihaz yaptıklarını söyledi.

Öğrencilerin insan ve hayvanların hayatını kolaylaştıracak etkinlikler yaptığını anımsatan Okul Müdürü Uğur Türkmen, "Sokak hayvanlarının aç kalmaması için yapılan projeler var. Yine insan hayatını kolaylaştıracak, kazalardan koruyacak inovatif icatlar var. Ortaokul öğrencilerimiz 9 ile 14 yaş grubu arasında yer almaktadır. Bu yaşta insan hayatını kolaylaştıracak projeler yapmaları gerçekten takdir edilecek bir durum" diye konuştu. - MERSİN

Öğrencilerden yaşamı kolaylaştıracak projeler
Öğrencilerden yaşamı kolaylaştıracak projeler
Öğrencilerden yaşamı kolaylaştıracak projeler
Öğrencilerden yaşamı kolaylaştıracak projeler
Öğrencilerden yaşamı kolaylaştıracak projeler
Öğrencilerden yaşamı kolaylaştıracak projeler
Öğrencilerden yaşamı kolaylaştıracak projeler

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Bilim Fuarı, TUBİTAK, Mersin, Şapka, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Öğrencilerden yaşamı kolaylaştıracak projeler - Son Dakika


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