Öğrencilere emniyet kemerinin önemi similasyon araçla anlatıldı - Son Dakika
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Öğrencilere emniyet kemerinin önemi similasyon araçla anlatıldı

06.04.2022 13:48
Öğrencilere emniyet kemerinin önemi similasyon araçla anlatıldı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde jandarma ekipleri similasyon araçla öğrencilere emniyet kemerinin önemini uygulamalı olarak anlattı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde jandarma ekipleri similasyon araçla öğrencilere emniyet kemerinin önemini uygulamalı olarak anlattı.

Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Akharım Belde Ortaokulu'na kurulan similasyon araç ile emniyet kemeri kullanmamanın ve aşırı hızın yol açacağı sonuçlar anlatıldı. Uygulamada aktarılan bilgileri dikkatle dinleyen öğrenciler, uygulamalı eğitimde kimi zaman eğlenceli anlar yaşadı kimi zaman ise büyük korku yaşadı. Similasyon araçta kaza anı ve sonrasında yaşanılacaklar, öğrencilere uygulamalı olarak gösterildi. Similasyon araca binen öğrenciler aşırı hızın yol açacağı sonuçları, emniyet kemeri kullanımının önemini yakından görme fırsatı yakaladı. Similasyon araçta emniyet kemeri takarak kaza anı yaşayan öğrenciler takla atan araç içerisinde emniyet kemerinin faydasını yaşayarak öğrendi. - AFYONKARAHİSAR

Öğrencilere emniyet kemerinin önemi similasyon araçla anlatıldı

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Jandarma, Hisarcık, Sandıklı, Tragger, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Öğrencilere emniyet kemerinin önemi similasyon araçla anlatıldı - Son Dakika


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