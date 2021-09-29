Öğrencilere İstanbulkart eziyeti - Son Dakika

İstanbul'da toplu ulaşım kullanmak isteyen aralarında çoğunlukla öğrencilerin bulunduğu vatandaşlar, İstanbulkartlarını HES kodları ile uyumlu hale getirmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi büfelerine gitti ancak birçok büfede kartların bittiğini öğrendiklerinde şok yaşadı. Öğrenci kartını yenilemek için Yenibosna'ya gelen Ebrar Turan, Fatih'te oturduğunu söyleyerek, "Beklemek zorundayım. Bu durum benim için kötü oldu. Daha fazla gişelerin olması lazım" dedi.

İstanbulkart'ı yenilemek ve çıkartmak isteyen vatandaşların çilesi büyüyor. İlçelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi kart yenileme büfelerine giden vatandaşlar, İstanbulkart kalmadığını öğrendiklerinde büyük şok yaşadı. En yakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi büfesine giden aralarında çoğunlukla öğrencilerin bulunduğu vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Kuyrukta saatlerce bekleyen vatandaşlar havadan görüntülendi. Öğrenciler ise bu durumdan şikayetçi olduklarını söyledi.

Zeytinburnu'ndan Yenibosna gişesine gelen Fatma Doğan, en yakın Bakırköy gişesine gittiğini, İstanbulkart'ın bittiğini öğrenince Yenibosna gişesine geldiğini söyledi. Doğan, "İnternetten her şey hallediliyor ya şimdi belki o şekilde olsaydı daha iyi olurdu. Bu çağda, bu zamanda böyle bir kuyruk, beklemek çok komik. Bakırköy'e gittik. Orada da kağıt bittiğini söylediler. Yapılan işlem kağıdı bittiği için buraya geldik. İnşallah burada işimizi hallederiz" diye konuştu.

"Şu an eve dönme şansım yok, beklemek zorundayım"

Öğrenci kartını yenilemek için Fatih'ten Yenibosna'ya gelen Ebrar Turan, daha fazla gişe olması gerektiğini söyleyerek, "Ben normalde Fatih'te oturuyorum. Yarım saati geçti burada sıradayım. Şu an eve dönme şansım yok. Beklemek zorundayım. Bu durum kötü oldu benim için. Daha fazla gişelerin olması lazım. Birçok yerde yok. Sıra daha az olurdu bu şekilde" dedi.

"Bu sıraya hiç gerek yok, bu çok basit bir şey"

En son lise yemekhanesinde böyle bir kuyruk beklediğini dile getiren Salih Gümüş, "Kart sırası için bekliyorum. İkitelli'den geliyorum. Bu sıra hiç normal değil. Ben geçen gün geldim buraya. Sıra daha fazlaydı, beklemedim gittim. Bu sıraya hiç gerek yok. Bu çok basit bir şey. Üç dört merkez açılabilir. Bunu düşünmeye bile gerek yok. Ben en son böyle bir sırayı lisede yemekhane sırasında bu kadar beklemiştim" diye konuştu. - İSTANBUL