Üye Girişi
Öğrencilere "Kış Güneşi" hediyesi - Son Dakika

Öğrencilere "Kış Güneşi" hediyesi

22.02.2022 11:42
Öğrencilere "Kış Güneşi" hediyesi

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Kumrulu Huriye Filik İlkokulu öğrencilerine mont ve bot hediye etti.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Kumrulu Huriye Filik İlkokulu öğrencilerine mont ve bot hediye etti.

Yüreğir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Karaahmetli Kumrulu Mahallesinde çalışma yaptıkları sırada, okula giden çocukların çoğunun mont ve ayakkabılarının olmadığını fark etti.

İşçilerin amirlerine bildirmesi ile durumdan haberdar olan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, hemen bir çalışma yapılması talimatını verdi.

Başkan Kocaispir'in talimatı ile harekete geçen Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, çoğunluğu mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarından oluşan Huriye Filik İlkokulu öğrencileri ve benzer durumdaki dezavantajlı çocuklar için 'Kış Güneşi Hediyemiz Olsun' kampanyası başlattı.

Kısa sürede çalışmalarını tamamlayan ekipler, ilk olarak Huriye Filik İlkokulu öğrencilerinin tamamına mont ve botları ulaştırdı. Kaşlıca, Kütüklü ve Irmakbaşı Mahalleleri de mont ve bot dağıtımı yapılacak okullar sırasına alındı.

Huriye Filik İlkokulu öğrencilerini ziyaret eden Başkan Kocaispir, "Çocuklarımız mutlu ise biz de mutluyuz. Onların yüzündeki gülümsemeyi görmek her şeye değer. Bu nedenle en çok çocuklarımızı mutlu etmek için çalışıyoruz" diye konuştu. - ADANA

Öğrencilere Kış Güneşi hediyesi
Öğrencilere Kış Güneşi hediyesi
Öğrencilere Kış Güneşi hediyesi

YORUMLAR
500
Öğrencilere 'Kış Güneşi' hediyesi Öğrencilere "Kış Güneşi" hediyesi Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir, ebru sanatını deneyimledi Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir, ebru sanatını deneyimledi

Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir Belediyesi, Karaahmetli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Öğrencilere 'Kış Güneşi' hediyesi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:44 Rusya-Ukrayna kriziyle kripto parada 100 milyar dolar buhar oldu
11:43 Putin, Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlıklarını tanıdı! Sosyal medyada "Ardahan elden gidiyor" paylaşımları yer aldı
11:33 Alpaslan Öztürk'ün paylaştığı fotoğraf herkesi çıldırttı! Sosyal medya yıkıldı
11:32 Kadın cinayetlerine çözüm için "idam" isteyen Bahçeli, Tarkan'ın şarkısını da "kumpas" olarak niteledi!
11:29 Dünya basını Ukrayna'nın kararı için: Putin kan dökülecek dedi ve savaşın yolunu açtı
11:19 Altın fiyatları son iki ayın zirvesini gördü: 845 TL
11:19 Ukrayna-Rusya gerilimi doları fırlattı: 13,76
11:16 Rusya ile Ukrayna savaşırsa, Türkiye'de ekmek fiyatları fırlayacak! Uzmanlar: 5 TL'yi geçebilir!
23:10 Engelli kızı alıkoymuştu, öperken kameraya çekti, şimdi ise inkar ediyor
10:02 Bu zamanda kardeşine bile güvenmeyeceksin! 115 bin TL borç yaptı, evine icra geldi
Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 11:49:20. #1.11#
SON DAKİKA: Öğrencilere "Kış Güneşi" hediyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement