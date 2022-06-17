Öğrencilere sınav öncesi fast food uyarısı - Son Dakika
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Öğrencilere sınav öncesi fast food uyarısı

17.06.2022 00:58
Öğrencilere sınav öncesi fast food uyarısı

Hafta sonu yapılacak olan üniversite sınavı öncesinde özelikle beslenme konusunda tavsiyelerde ve uyarılarda bulunan Prof. Dr. Canan Hecer, "Gençlerimiz arasında çok fazla yaygın olan fast food yeme alışkanlığının bu süreçte kesilmesi lazım.

Hafta sonu yapılacak olan üniversite sınavı öncesinde özelikle beslenme konusunda tavsiyelerde ve uyarılarda bulunan Prof. Dr. Canan Hecer, "Gençlerimiz arasında çok fazla yaygın olan fast food yeme alışkanlığının bu süreçte kesilmesi lazım. Son günlerde hafif ve protein ağırlıklı yemeli, ani glikoz krizine sebep olmamak için ise basit şekerlerden uzak durmalıyız" dedi.

Milyonlarca öğrenci bu hafta sonu yapılacak olan üniversite sınavı ile geleceklerini belirleyecek ilk adımı atacaklar. Yıllarca hazırlanılan sınav öncesi hem artan kaygı hem de beslenme alışkanlıkları hakkında tavsiye ve uyarılarda bulunan Prof. Dr. Canan Hecer, özellikle fast food tüketimine dikkat çekti. İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Canan Hecer, öğrencilerin sınav kaygısı ile ilgili, "Sınav kaygısının asıl nedeni başarısızlık korkusudur. Doğru dozda kaygı iyidir. Sizi çalışmaya iter. Ama fazlası baş ağrısı, mide bulantısı, toplumdan uzaklaştırma gibi negatif etkiler yaşatır. Burada en önemli nokta her şeyden önce olumlu düşünmek. Bunun sadece hayatta bir basamak olduğunu kabul ederek sadece elimizden geldiği kadarını yapmalıyız. Burada ailelere de çok iş düşüyor aslında. Çocukların üzerinde sınav kaygısını yükseltecek konuşmalardan uzak durmalıyız" dedi.

"Fast food alışkanlığı kesilmeli"

Sınav öncesi yeme içme-içme alışkanlıklarına da değinen Prof. Dr. Canan Hecer, dışarıda fast food tüketiminin bu süreçte kesilmesi gerektiğini hatırlatarak, "Genç nesil dışarıda çok fazla fast food tüketiyor. Sınav öncesi bu alışkanlıklarını kesmeleri gerekir. Son günlerde aşırı yağlı, aşırı mayonezli, bozulmaya yatkın, dışarıda çok beklemiş köfte ve tavuk gibi ürünleri çok tercih etmesinler. Çünkü gıda zehirlenmesi olarak son dönemde biliyorsunuz rota virüs enfeksiyonu çok yaygın. Şiddetli ishal ve mide bulantısı ile karşımıza çıkan bir enfeksiyondur. Aynı zamanda ateş de yapar. Sınav öncesi böyle bir şey ile karşılaştığınızda demoralize olursunuz, hasta olarak sınava odaklanamazsınız. Bu yüzden mutlaka dışarıda yeme alışkanlıklarını kessinler" şeklinde konuştu.

"Sınav sabahı mutlaka bir kahvaltı"

Nasıl beslenilmeli noktasında da tavsiyelerde bulunan Canan Hecer, "Hafif, protein ağırlıklı beslenmeye önem versinler. Sınav sabahı mutlaka bir kahvaltı yapsınlar. Kahvaltısız gitmesinler ve o kahvaltıda mutlaka haşlanmış yumurta, biraz peynir, kepekli ya da tam buğday ekmeği tüketebilirler. Sıkılmış meyve suyu içebilirler. Çay içeceklerse açık bir çay olabilir" diye konuştu.

"Ani glikoz krizine engel olmak gerekiyor"

Basit şeker tüketimi sonucu ani şeker düşüşlerine de dikkat çeken Hecer, bunun önüne geçmek için meyve önerisinde bulunarak, "Tabii ki de beynin yakıtı şeker yani glikoz. Yani biz glikoz aldığımızda beynimiz çalışıyor ama basit şeker değil. Bir parça çikolata yediğimizde ya da kesme şeker, o anlık sizin glisemik indeksinizi yükseltir fakat düşüş çok hızlı olur ve çok hızlı acıkırsınız. Bunun yerine meyve, tam tahıllı makarnalar ya da ekmekleri tercih edebilirler. Çünkü sınav günü ani glikoz krizine engel olmak gerekiyor" dedi.

"Yeme isteği olmayanlar zorlanmamalı"

Son olarak da yeme isteği olmayan kişilerin üzerine gidilmemesi gerektiğini aktaran Hecer, "Özellikle anksiyete dediğimiz olaydan ve kaygı bozukluğundan dolayı farklı tepkiler oluyor. ya iştah çok artıyor ya da yeme isteği olmuyor. Yemek istemeyeni zorlamamak lazım. Zorlamak ters teper zaten hafif şeyler yemeleri yeterli olacaktır" diyerek sözlerini sonlandırdı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Öğrencilere sınav öncesi fast food uyarısı - Son Dakika

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