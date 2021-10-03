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Olta balıkçılığı tutkunları 12 saatlik turnuvada ter döktü - Son Dakika

Olta balıkçılığı tutkunları 12 saatlik turnuvada ter döktü

03.10.2021 10:30
Olta balıkçılığı tutkunları 12 saatlik turnuvada ter döktü, System.String[]

Mersin'de bir araya gelen olta balıkçıları 12 saat süren turnuvaya katıldı, yakaladıkları balıklarla dereceye girmek için yoğun çaba sarf etti.

Mersin'de bir araya gelen olta balıkçıları 12 saat süren turnuvaya katıldı, yakaladıkları balıklarla dereceye girmek için yoğun çaba sarf etti.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Altın Kanca Amatör Olta Balıkçıları Turnuvası'na İzmir, İstanbul, Kocaeli başta olmak üzere yurdun dört bir yanından 82 takım ile 164 yarışmacı katıldı. Merkez Mezitli ilçesi Davultepe sahiline gelen amatör olta balıkçıları önce yarışma için kayıtlarını yaptırdı, ardından da 2 kilometrelik sahilde kendileri için belirlenen alanlarda yerlerini alıp olta takımlarını hazırladı. 12 saat sürecek yarışmanın startının verilmesiyle de oltalar denize atıldı. Havanın kararmasıyla da ilk balıklar oltalara takılmaya başladı. Yarışmacıların yoğun çaba vererek yakaladığı balıklar hakemler tarafından ölçülerek değerlendirmeye alındı. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren turnuvada birinci olan takıma tekne, diğerlerine ise çeşitli ödüller verildi.

Amaçlarının öncelikle sürdürülebilir avcılığı teşvik etmek olduğuna değinen Akdeniz Olta Balıkçıları Derneği Başkanı Serkan Talha Koç, "Bir de bu hobinin spor dalı olduğunu insanlara anlatabilmek. Olta balıkçılığının bir spor dalı olduğunu ispatlamak, bunu gösterebilmek. Çok şükür son 5 yıldır bunu ispatlamış durumdayız. Yaklaşık 82 takım var, toplamda 164 yarışmacımız var. Tamamı da şu an sahada" dedi.

Yarışmacıları çeşitli ödüllerin de beklediğini ifade eden Koç, "Akdeniz bugün inşallah bize bugün karakulak, minekop dediğimiz balıklardan verecek, mırmır verecek. Onun dışında gümüş balığımız var, gümüş balığı verebilecek, çupra verebilecek. Bu tür balıklar bekleniyor mevsimden dolayı. Yarışmacılara ödül olarak 4.5 metre boyunda tekne vereceğiz. İkincilik, üçüncülük ve en büyük balık ödülü olacak, yaklaşık 7 bin liralık. ve bunun gibi çeşitli hediyeler toplamda 37 bin liralık ödül dağıtacağız" diye konuştu.

"Her zaman dostluk kazanıyor"

Yarışmaya Kocaeli'den katılan Fatih Pestil de, "Bugün Akdeniz çok güzel. Her zaman hırçın olurdu bugün gayet güzel bir hava var, gayet güzel bir ortamdayız. Canla başla mücadele edeceğiz. En azından bir derece, bir kupayla derneğimizi temsil ederek, kupayla beraber Kocaeli'ne dönmeye niyetleniyoruz. Elimizden geleni yapıp kupayı almayı hedefliyoruz. Yarışmacı arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Her zaman dostluk kazanıyor" ifadelerini kullandı.

Kocaeli'den katılan bir diğer yarışmacı Emre Ataman da, "8 kişi olarak geldik Kocaeli'den. Buradaki amacımız ilk başta dostluğumuzu daha da pekiştirebilmek arkadaşlarla. Dolayısıyla da kürsüye çıkıp ödülümüzü de almayı umut ediyoruz. Bakalım ilerleyen saatlerde her şey daha güzel olacak" şekline konuştu.

Yarışmaya İzmir'den katılan Mehmet Gümüş ise, "Dostları görmeye geldim, dostlarla beraber olmaya geldim. Balık nasip işidir. Her zaman bir sloganım var, 'varsa balık yoksa sağlık olsun' diyorum" diyerek düşüncelerini aktardı.

"Kadınlar da kesinlikle yarışmalara katılmalı"

Yarışmaya Mersin'den babasıyla katılan amatör balıkçılardan Gülen Alkış ise, "Denizimizden gümüş, karakulak, çupura, levrek gibi bu tarz balıklar çıkıyor. Bakalım, hedefimiz en fazla balığı tutup dereceye girmek. Önceden böyle babamın yanında bakarak, işte babamın 'at kızım, dene bakalım, nasıl olacak' demesiyle şu an bu durumdayım. Yarışmalara katılmaya başladım. Şunu tavsiye ediyorum, bayanlar da kesinlikle yarışmalara katılmalı. Bu hobi sadece erkeklere dayalı değil. Kesinlikle bayanlara çocuklara da dayalı bir hobi. Sıkılarak gözüyle baktığım yarışmalara şu an tamamen bir balık aşığı olarak devam ediyorum. ve önümüzdeki günlerde diğer yarışmalara da kısmetse katılmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Kızıyla turnuvada yer alan Ahmet Turan Alkış da, "Kızım daha önceden genel klasmanda üçüncülüğü olan bir hobidaşımız. Baba kız olarak sürekli avlanmada mutluluk duyuyoruz, huzur duyuyoruz, ayrı bir mutluluk oluşuyor" dedi. - MERSİN

Olta balıkçılığı tutkunları 12 saatlik turnuvada ter döktü
Olta balıkçılığı tutkunları 12 saatlik turnuvada ter döktü
Olta balıkçılığı tutkunları 12 saatlik turnuvada ter döktü
Olta balıkçılığı tutkunları 12 saatlik turnuvada ter döktü
Olta balıkçılığı tutkunları 12 saatlik turnuvada ter döktü
Olta balıkçılığı tutkunları 12 saatlik turnuvada ter döktü
Olta balıkçılığı tutkunları 12 saatlik turnuvada ter döktü
Olta balıkçılığı tutkunları 12 saatlik turnuvada ter döktü
Olta balıkçılığı tutkunları 12 saatlik turnuvada ter döktü
Olta balıkçılığı tutkunları 12 saatlik turnuvada ter döktü

Kocaeli, Akdeniz, Mersin, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Olta balıkçılığı tutkunları 12 saatlik turnuvada ter döktü - Son Dakika


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