Oltu'da kalp krizi geçiren esnaf Ahmet Turan (42), hastanede kurtarılamadı - Son Dakika
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Oltu'da kalp krizi geçiren esnaf Ahmet Turan (42), hastanede kurtarılamadı

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Oltu\'da kalp krizi geçiren esnaf Ahmet Turan (42), hastanede kurtarılamadı
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Oltu\'da kalp krizi geçiren esnaf Ahmet Turan (42), hastanede kurtarılamadı
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Erzurum'un Oltu ilçesinde esnaflık yapan Ahmet Turan (42), 4 gün önce geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Turan'ın cenazesi, Oltu Aslanpaşa Camisi'ndeki namazın ardından Cankurtaran Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Erzurum'un Oltu ilçesinde esnaflık yapan ve ilçenin sevilen isimleri arasında yer alan Ahmet Turan (42), geçirdiği kalp krizi sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Turan'ın vefatı, ailesini, yakınlarını ve Oltu'daki sevenlerini yasa boğdu.

Oltu'da esnaflık yapan evli ve 3 çocuk babası Ahmet Turan, 4 gün önce geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan tedaviye rağmen kurtarılamayan Turan, yaşam mücadelesini kaybetti. Ahmet Turan'ın cenazesi, öğle namazına müteakip Oltu Aslanpaşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Cankurtaran Mezarlığı'nda, sevenlerinin duaları eşliğinde toprağa verildi.

42 yaşında hayatını kaybeden Ahmet Turan'ın ani vefatı, Oltu'da büyük üzüntüye neden oldu. Ailesi ve yakınları, Turan'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Kaynak: İHA
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