Ön ayaklarını kullanamayan yavru köpek, tedavisinin ardından annesinin yanına koştu - Son Dakika
Üye Girişi

Ön ayaklarını kullanamayan yavru köpek, tedavisinin ardından annesinin yanına koştu

03.08.2022 11:40

Ön ayaklarını kullanmayan yavru köpek, tedavisinin ardından annesinin yanına koştu Tedaviden sonra buluşan anne ve yavru köpeğin iç ısıtan görüntüsü Eskişehir'de hayvanseverlerin bulduğu ön ayaklarını kullanamayan yavru köpek, tedavisinin ardından annesi ve kardeşleriyle özlem giderdi.

Ön ayaklarını kullanmayan yavru köpek, tedavisinin ardından annesinin yanına koştu

Tedaviden sonra buluşan anne ve yavru köpeğin iç ısıtan görüntüsü

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de hayvanseverlerin bulduğu ön ayaklarını kullanamayan yavru köpek, tedavisinin ardından annesi ve kardeşleriyle özlem giderdi. İç ısıtan anlar amatör kamera ile kayda alındı.

Kemal Sağır ve arkadaşları Eskişehir'de bir süre önce sokak hayvanlarına yönelik besleme yaparken, ön ayaklarında rahatsızlık olan bir yavru köpek fark ettiler. Hayvanseverler, kendi imkanları ile hayvanı tedavi için bir veteriner kliniğine götürdü. Burada tedavi edilen yavru köpeğin, bacaklarındaki sorunun Raşitizm hastalığından kaynaklandığı tespit edildi.

Uzun bir süre tedavi gören yavru köpek, ayaklarını daha rahat kullanabilir duruma geldi. Tedavisinin ardından Kemal Sağır, onu bulduğu yer olan, annesi ve kardeşlerinin yanına götürdü. Günler sonra birbirlerini gören anne ve yavrusu adeta özlem giderdi. Dakikalarca yavrusunu koklayan anne köpeğin, mutluluğu gözlerinden okundu. Yavru köpek daha sonra araçtan inerek kardeşleriyle oynamaya koyuldu. İç ısıtan o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

YORUMLAR
500
Virajı alamayan kamyon yan yattı Virajı alamayan kamyon yan yattı Eskişehir'de serbest bölge kurulmasına yönelik toplantılar devam ediyor Eskişehir'de serbest bölge kurulmasına yönelik toplantılar devam ediyor Eskişehir'de yağlı tohum bitkisi pelemir hasadı yapıldı Eskişehir'de yağlı tohum bitkisi pelemir hasadı yapıldı
Kaynak: İHA

Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ön ayaklarını kullanamayan yavru köpek, tedavisinin ardından annesinin yanına koştu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:40 CHP'li Engin Özkoç'tan suçlama: ÖSYM İçindeki kirli çetenin hükümet içindeki bağlantıları ortaya konulmalıdır
11:28 Süper Lig'de sezon başlıyor! Son şampiyon Trabzonspor, açılış maçında İstanbulspor'a konuk oluyor
11:29 Yediiklim Yayınevi'nde eğitim alan öğrencilerin KPSS'deki cevap anahtarları incelemeye alındı
11:21 DDK Başkanı Arıncı'dan KPSS uyarısı: Soruşturma sürecini bulandırmaya çalışıyorlar, asılsız haberlere itibar etmeyin
11:11 Bakan Soylu, CHP'li Bülent Tezcan ve Tele1 sunucusunun Yediiklim Yayınevi iddiasını yalanladı
11:05 Yazları kışa döndü! Türkiye "eyyam-ı bahur" sıcaklarıyla kavrulduğu sırada Ardahan'da termometreler sıfırın altında
11:03 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den takipçisinin, "Kızını itin önüne atıyorsun" sözlerine sert tepki: Haddini bilmezsen bildiririm!
10:45 Kadıköy'de, "Köpeğime toz geldi" diyen şahıs, temizlik işçisinin burnunu kırdı
10:44 Müslüme olayını kapatmak istiyorlar! Aile üyelerinin ifadeleri duruşmayı daha karmaşık hale getirdi
10:33 KOM'dan tarihi eser kaçakçılarına operasyon: Kargo paketine gizlenen 1073 sikkeye el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 11:59:06. #1.11#
SON DAKİKA: Ön ayaklarını kullanamayan yavru köpek, tedavisinin ardından annesinin yanına koştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement