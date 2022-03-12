Onuncu kattan düşen adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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Onuncu kattan düşen adam hayatını kaybetti

12.03.2022 20:22

Onuncu kattan düşen adam hayatını kaybetti Niğde'de özel bir apartın 10'uncu katından düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Onuncu kattan düşen adam hayatını kaybetti

NİĞDE - Niğde'de özel bir apartın 10'uncu katından düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Niğde- Bor yolu üzerinde bulunan bir apartta yaşayan M.A'nın düştüğünü gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri M.A'nın öldüğünü belirledi. M.A'nın cansız bedeni Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ile ilgili inceleme başlattı.

Onuncu kattan düşen adam hayatını kaybetti
Onuncu kattan düşen adam hayatını kaybetti
Onuncu kattan düşen adam hayatını kaybetti
Onuncu kattan düşen adam hayatını kaybetti
Onuncu kattan düşen adam hayatını kaybetti

YORUMLAR
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Polis, Niğde, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Onuncu kattan düşen adam hayatını kaybetti - Son Dakika


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