Ordu'da 400 atıcı poligonda hünerlerini gösterdi - Son Dakika

Ordu'da düzenlenen etkinlik ile aralarında farklı illerden sporcuların da katıldığı yaklaşık 400 atıcı, poligonda hünerlerini sergiledi.

Ulubey ilçesi Akpınar Mahallesi'nde bulunan poligonda avcılar ve atıcılar tarafından Gençlik Haftası münasebetiyle etkinlik düzenlendi. Amatör ve profesyonel atıcıların buluştuğu etkinlikte yarışçılar atış hünerlerini gösterdi. Ordu da dahil olmak üzere toplam 7 ilden gelen yaklaşık 400 sporcu, 5 kategoride düzenlenen yarışmada kupa ve madalyaların sahibi olmak için silahları ile atış yaptılar. Sporcular, atışların güvenli ortamlarda yapılması gerektiğini, düğün ve eğlencelerde silah kullanılmaması gerektiğine dikkat çektiler.

Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan, Ordu Büyükşehir Belediyesi Avcılar ve Atıcılar İhtisas Kulübü Derneği Başkanı Hakan Karadağ, pandemi nedeniyle 2 senedir bu etkinliği yapamadıklarını belirterek, "Gençlik haftası etkinlikleri içerisinde her sene düzenlediğimiz gençlik kupasını yapıyoruz bu sene. Tabi pandemi nedeniyle 2-3 sene ara verdik ama bu sene güzel bir katılım ile İnşallah güzel bir yarışma yapıyoruz. Bölgemizden Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Tokat ve Amasya'dan sporcu arkadaşlarımız var. 5 kategoride yapıyoruz burada yarışı; profesyonel trap, amatör trap, kadın trap, tek kurşun ve tabanca olmak üzere 5 kategoride yapıyoruz. Tabi çeşitli ödüllerimiz madalyalarımız var. Bu nedenle de gençlerimizin gençlik kupasını kutlayalım 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle yapıyoruz bu etkinliği. Bugün burada yaklaşık 400 sporcu yarışacak çeşitli illerden yani akşama kadar sürüyor." şeklinde konuştu.

"Düğünlerde havaya ateş açmaya karşıyız"

Düğün gibi etkinliklerde hava silah atmaya karşı olduklarının da altını çizen Hakan Karadağ, "Maganda kurşununa hayır diyoruz, biz bu konuda dernek olarak da çok duyarlı ve hassasız çünkü bir maganda kurşunu ile yönetim kurulundan 6 sene önce bir arkadaşımızı kaybettik. Silahlar mümkünse poligonlarda kullanılsın. Birde şu çok önemli, insanların bilmediği boşa atıyorum diye attıkları silahtan kurşunlar en üst noktaya ulaştığında o 10 gramlık kurşun aşağı düştüğünde 2 kilogram oluyor yani bir insanın kafasına geldiğinde düşen ölü fişek insanı da öldürüyor o yüzden asla düğünlerde, meskun mahallelerde silah kullanmayalım. Silahları lütfen poligonlarda yarışma amaçlı kullanalım" ifadelerini kullandı.

"Her Türk vatandaşı silah kullanmayı bilmeli"

Yarışmaya katılan kadın atıcılardan Derya Aktürk ise her Türk vatandaşının silah kullanmasını eğitimini alarak bilmesi gerektiğini söyleyerek, "Yaklaşık 20 yıldır atış tecrübem var. Karadenizliyiz, Türk'üz herkes silah kullanmayı bilmeli hatta ben etrafımdaki bütün gençlere söylüyorum eşlerinize çocuklarınıza silah kullanmayı öğretin diye hani bunu öğretin derken öldürmeye teşvik etmiyorum kesinlikle öyle bir şey değil ama insan bir şekilde kendini korumak zorunda kalabilir. Savaş olabilir bakın bugün Ukrayna'nın durumunu görüyorsunuz bilmek lazım biz Türk milletiyiz. Poligonlar kesinlikle güvenli bir kere silahı eline alan insanın silahı nasıl kullanacağını, nasıl tutacağının eğitimini almalı. Doğru tutuştan, emniyeti kapalı dolaştırmaktan ya da işte namlu yere bakar şekilde tutmaktan bilgisi olmalı. Rastgele elinde oraya buraya sallayarak kimse silah taşımasın" diye konuştu.

Atıcılardan Burak Topal da silahların poligonlarda kullanılması gerektiğini kaydederek, "16 yaşımdan beri trap sporunun içerisindeyim sürekli olarak belgeli avcılığımızı da yapıyoruz arkadaşlarımız ile hep bir aradayız eğleniyoruz, yarışıyoruz. Bugün buradaki etkinliğimiz 19 Mayıs Gençlik Haftası dolayısıyla avcı ve atıcı arkadaşlarımız ile hem buluşup hem de yarışıp güzel bir vakit geçirmek amacımız bu yönde" şeklinde konuştu. - ORDU