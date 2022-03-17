Son dakika haberi: Ordu'da ayakkabı dükkanı yangında kullanılamaz hale geldi: Alevler içerisindeki dükkan kameralarda - Son Dakika
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Son dakika haberi: Ordu'da ayakkabı dükkanı yangında kullanılamaz hale geldi: Alevler içerisindeki dükkan kameralarda

17.03.2022 03:40

Gelen son dakika haberlerine göre Ordu'da ayakkabı dükkanı yangında kullanılamaz hale geldi: Alevler içerisindeki dükkan kameralarda Ordu'da yangın: Ayakkabı dükkanı alevler içerisinde kaldı Ordu'nun Ünye ilçesinde bir ayakkabı dükkanı, çıkan yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi.

Ordu'da ayakkabı dükkanı yangında kullanılamaz hale geldi: Alevler içerisindeki dükkan kameralarda

Ordu'da yangın: Ayakkabı dükkanı alevler içerisinde kaldı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde bir ayakkabı dükkanı, çıkan yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Kaledere Mahallesi 20 Temmuz Caddesi üzerinde bulunan bir ayakkabı dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı ayakkabı dükkanında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik söndürme çalışmaları sonrası yangın kontrol altına alınırken, iş yerinin büyük bir kısmı zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı sırada polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, olası bir kaza durumunda ise sağlık ekipleri olay yerinde bekledi.

Vatandaşların panik anları cep telefonu kameralarına yansıdı

Diğer yandan yangının başladığı ana tanıklık eden mahalle sakinlerinin yaşadıkları panik ise, yangını çeken cep telefonlarına saniye saniye yansıdı.

Polis ise yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haberi: Ordu'da ayakkabı dükkanı yangında kullanılamaz hale geldi: Alevler içerisindeki dükkan kameralarda
Son dakika haberi: Ordu'da ayakkabı dükkanı yangında kullanılamaz hale geldi: Alevler içerisindeki dükkan kameralarda
Son dakika haberi: Ordu'da ayakkabı dükkanı yangında kullanılamaz hale geldi: Alevler içerisindeki dükkan kameralarda
Son dakika haberi: Ordu'da ayakkabı dükkanı yangında kullanılamaz hale geldi: Alevler içerisindeki dükkan kameralarda
Son dakika haberi: Ordu'da ayakkabı dükkanı yangında kullanılamaz hale geldi: Alevler içerisindeki dükkan kameralarda
Son dakika haberi: Ordu'da ayakkabı dükkanı yangında kullanılamaz hale geldi: Alevler içerisindeki dükkan kameralarda

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3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi: Ordu'da ayakkabı dükkanı yangında kullanılamaz hale geldi: Alevler içerisindeki dükkan kameralarda - Son Dakika


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