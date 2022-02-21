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Ordu'da yaşlılar emin ellerde - Son Dakika

Ordu'da yaşlılar emin ellerde

21.02.2022 14:52
Ordu'da yaşlılar emin ellerde

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan 'Yaşlıların Yaşam Alanlarında Desteklenmesi' (YAŞAD-2) projesi, her geçen gün daha da genişletiliyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan 'Yaşlıların Yaşam Alanlarında Desteklenmesi' (YAŞAD-2) projesi, her geçen gün daha da genişletiliyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Bu kapsamda şehirde yalnız yaşayan 65 yaş üstü bireyler için akıllı saat projesi hizmete sunuldu. 65 yaş üstü bireylerin yakınları tarafından kolayca takip edilebilmesi için geliştirilen akıllı saat hem yaşlı vatandaşların, hem de yakınlarına kolaylık sağlıyor. Anlık konumlarının görüntülenebilmesi, düşme sensörü ile tehlikeyi bildirmesi, ilaç hatırlatma ile nabız ve kalp atışlarını ölçebilme, fotoğraflı rehber ve hareketsizlik hatırlatıcısı özellikleriyle donatılmış olan akıllı saat, yaşlılar ile yakınları arasında kolay ve sağlıklı iletişim sağlıyor.

"Tehlikeli durumlarda devreye girecek"

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Seyfettin Bilkay, pilot uygulamasına başlanan projenin uygunluğunun belirlenmesinin ardından ihtiyaç sahibi ve yalnız yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlara dağıtılacağını söyledi. Akıllı saat projesi ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Daire Başkanı Bilkay şunları kaydetti:

"GSP özelliğine sahip saatte, yaşlı bireylerin bulunduğu konum yakınları tarafından takip edilebilecekken, istenilmeyen bölgeye gitmesini durdurmak amacı ile bireyin belirlenen alanların dışına çıkması durumunda yakınlarına uyarı mesajı gönderilecek. Düşme sensoru özelliği ile bireyin düşmesi algılandığında saat, yakınlarına hem mesaj gönderecek hem de otomatik arayarak uyarı verecek. Herhangi bir tehlikede bulunulduğunda bireyin cihaz üzerindeki SOS düğmesine 3 saniye basılı tutulması ile yakınlarını arayabilecek, hem de bulunduğu yerin konumu mesaj olarak iletmiş olacak. Telefon olarak da kullanılabilecek saat aynı zamanda kişilerin numarasını fotoğrafı ile kaydedebilme özelliğine sahip. Böylece yaşlılar kolaylıkla kişileri fotoğraftan tanıyarak arama yapabilecek."

"Bireyin sağlık takibi de yapılacak"

Sağlık açısından da bireyin takip edilebileceğinin altını çizen Daire Başkanı Bilkay, "Yine sağlık açısından da kullanabilir olan cihaz, bireyin nabzını ve kalp atışını ölçebilecek. Bireyin günlük alacağı ilaçların hatırlatmasını da yapabilen saat, gereken ilaçları saati geldiğinde otomatik olarak sesli ve yazılı olarak kendisine hatırlatacak. Hareketsizlik hatırlatıcısı özelliği ile bireylerin hareket etmeleri için uyarı zamanları belirlenebilecek, uyku izleme özelliği ile de yakınları tarafından uykusu takip edilebilecek" şeklinde konuştu. - ORDU

Ordu'da yaşlılar emin ellerde
Ordu'da yaşlılar emin ellerde

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ordu'da yaşlılar emin ellerde - Son Dakika


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