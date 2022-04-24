Ormanın hayaletlerini benekleriyle kimliklendirecek - Son Dakika
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Ormanın hayaletlerini benekleriyle kimliklendirecek

24.04.2022 13:18
Ormanın hayaletlerini benekleriyle kimliklendirecek

Sivaslı Doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Mustafa Aslan, görüntülemeyi başardığı vaşakları her biri bir diğerinden farklı olan kürk benekleri ile kimliklendirecek.

Sivaslı Doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Mustafa Aslan, görüntülemeyi başardığı vaşakları her biri bir diğerinden farklı olan kürk benekleri ile kimliklendirecek.

Sivas'ta yaşan Mustafa Aslan, görüntülemeyi başardığı nadir hayvan türleriyle adından söz ettiriyor. Daha önce ormanın hayaleti olarak adlandırılan vaşakları defalarca görüntülemeyi başaran Aslan, arşivine bir yenisini daha ekledi. Doğada gizlenmesindeki ustalığıyla bilenen vaşakların her birinin kürklerinde benekler farklı şekiller sergiliyor. Her vaşağın kürklerindeki benek yapısının diğerlerinden farklı olduğunu bilen Aslan, görüntüleyip arşivine eklediği vaşakları bir kez daha da görüntüleyip karışıklık yaşamamak için görüntülediği her vaşağı beneklerine göre kimliklendirmeye karar verdi. Aslan'ın hedefi en geniş vaşak albümünü oluşturmak.

"Kayalık alanlar yaşam alanı"

Doğa Fotoğrafçısı Mustafa Aslan, vaşakların bulunduğu orama çok güzel uyum sağladığını belirterek, "Geçtiğimiz günlerde çok güzel bir vaşak görüntüledim, genç bir bireydi. İlk başta vaşağın sesini duydum. Kendisini görmemiştim, sesiyle takip ederek onu buldum. Sesini duyduktan sonra hem kameramla hem dürbünümle dağı taradım. Onu bulmam 15- 20 dakika sürdü çünkü kamuflajından dolayı görmesi çok zor bir hayvan. Bulunduğu ortama çok güzel uyum sağlıyor. Böyle kayalıklar onun yaşam alanı, bu tarz yerlerde insan gözle fark edemiyor" dedi.

Benekleri insanın parmak izini andırıyor

Aslan, farklı bir çalışma yapacağına dikkat çekerek, "Ben vaşağı görüntülediğimde beneklerini inceliyorum çünkü daha önceden başka vaşaklarda görüntülemiştim. Vaşakların üzerinde bulunan benekler, aynı insan parmak izi gibi vaşaktan vaşağa değişiyor. Bu sayede vaşakları kendi içinde adlandırıp sürekli hangi vaşağı gördüğümü hangi vaşağı takip ettiğimi bilmek istiyorum. Böyle bir çalışma yapacağım. Farklı bir şey olacak, umarım ki güzel sonuçlandırabilirim" şeklinde konuştu. - SİVAS

Ormanın hayaletlerini benekleriyle kimliklendirecek
Ormanın hayaletlerini benekleriyle kimliklendirecek
Ormanın hayaletlerini benekleriyle kimliklendirecek
Ormanın hayaletlerini benekleriyle kimliklendirecek
Ormanın hayaletlerini benekleriyle kimliklendirecek
Ormanın hayaletlerini benekleriyle kimliklendirecek

YORUMLAR
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Mustafa Aslan, Sivas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ormanın hayaletlerini benekleriyle kimliklendirecek - Son Dakika


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