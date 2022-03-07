Ormanların kraliçesi - Son Dakika
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Ormanların kraliçesi

07.03.2022 14:05
Ormanların kraliçesi

DÜZCE (İHA) – Düzce Orman İşletme Müdürlüğü'nde tek kadın orman muhafaza memuru olarak görev alan Fatma Varol, Düzce'nin ormanlarında koruma ve kontrol çalışmalarını yürütüyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce Orman İşletme Müdürlüğü'nde tek kadın orman muhafaza memuru olarak görev alan Fatma Varol, Düzce'nin ormanlarında koruma ve kontrol çalışmalarını yürütüyor. Şırnak'tan Düzce'ye gelerek Düzce'nin ormanlarına kadın eli değdiren Fatma Varol, görevini azimle yapıyor.

Düzce'nin tek kadın orman muhafaza memuru olarak görev yapan Fatma Varol, işletme sahasında binlerce erkeğin içerisinde ormanları koruyup, kolluyor. Zorlu arazi şartlarına rağmen görevini en iyi şekilde yapmaya çalışan Varol, rutin kontrollerin yanı sıra üretim işlemleri, kuruyan ağaçların kesilmesi, ağaçların işaretlenmesi, bölgede bulunan fidanların korunması gibi faaliyetleri yürütüyor. Şırnak'ta ki evlerinin ormanın yakınında olması sebebi ile ormancılık mesleğini tercih eden 25 yaşında ki Fatma Varol, "Sabah ormanlara gidiyoruz. Rutin kontrollerimizi yapıyoruz. Üretim işlerimiz oluyor, üretim işlerimizi yapıyoruz. İhbarlar oluyor, intikal ederek onları hallediyoruz. Rutinimiz böyle devam ediyor" dedi.

"Ormancılık bana hiç zor gelmiyor"

Binlerce erkeğin içerisinde tek kadın olmanın gurur verici bir durum olduğunu belirten Varol, "Ben bir kadın olarak bu mesleği yaptığım için gurur duyuyorum. Ormanlara çıktığımız zaman kadınlar biraz daha ayrıntıcı olduğu için ben biraz daha kadın gözü ile bakıyorum. Sevgi ile besliyorum. Erkekler kadınları örnek almalı. Çünkü kadınlar hem iş hayatındalar, hem ev işleri ile ilgileniyorlar. Biz bu kadar uğraşırken hak ettiğimiz değerin verilmesi lazım. Bunda yanlış anlaşılma olmasını istemiyorum. Bir birey olarak bakılması lazım. Ben küçüklüğümden beri zor işlerde çalıştım. Bu yüzden bu ormancılık bana hiç zor gelmiyor" ifadelerini kullandı.

"Çocukluk hayalimdi ormancı olmak"

Ormanlara çocukluktan beri aşina olduğunu dile getiren ve hayallerini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu dile getiren Orman Muhafaza Memuru Fatma Varol, "Çocukluk hayalimdi ormancı olmak. Bizim evimiz ormanın dibindeydi. Ben zaten orman girip çıkıyordum. Toprak işi ile uğraşıyordum. Gerçekten toprağa elini veren kolunu kaptırıyor. Küçüklüğümden beri gönül verdim ben bu işe. Bana çok engel oldular. Erkekler sen yapamazsın dediler. Bende yaparım dedim. Gerçekten de yapabildiğimi düşünüyorum. 2 yıldır da hiç zorlanmadan bu mesleği yapıyorum" şeklinde konuştu.

"Erkekler sen yapamazsın dedi, ben yaptım"

Erkeklerin arasında çalışmanın zorluklarının olduğunu fakat hepsinin üstesinden geldiğini ifade eden Varol, "Zorlukları var mı var ama ben çok önemsemiyorum. Çünkü bir kadın her işte çalışmalı, her yer de kadın var. Ben de ormana kadın elinin değmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz çok fazla ayrıntıcıyız. Erkeklerin göremediği şeyleri görebiliyorum. Ona göre davranabiliyorum. Kadınların farklı fikirleri olduğunu biliyorum. Bunu ormana entegre ettiğim zaman çokta güzel işler başarabiliyorum" dedi.

"Ormanlara kadın eli değmeli"

Eğimli arazi şartlarına rağmen ormanlarda çalışmaktan keyif aldığını belirten Varol, "Ben keyif alarak yapıyorum bu işi. Ben zorlansam bile keyif alıyorum. Ben işimi seviyorum. Sevdiğim işi yaptığım zamanda çok mutlu oluyorum. Bundan da hiç zorlanmıyorum. Ormanlarda kadınların olmasını kesinlikle tavsiye ederim. Ormanlara kadın elinin değmesi gerektiğini düşünüyorum. Her alanda kadın olmalı. Ormanlarda da kadın olmalı. Kişi işini sevdikten sonra keyifle yaptıktan sonra bence her kadın işlerini yapmalı ve kadın olarak bu alanda az kadın olması sebebi ile üzülüyorum. Daha çok kadın okumalı ve daha çok kadın bu meslekte yer almalı diye düşünüyorum" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Ormanların kraliçesi
Ormanların kraliçesi
Ormanların kraliçesi
Ormanların kraliçesi
Ormanların kraliçesi

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Orman İşletme Müdürlüğü, Çocukluk, Şırnak, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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