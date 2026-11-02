Örnek davranışıyla ayın öğrencisi seçilen Yusuf'a Kahta'da bisiklet verildi - Son Dakika
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Örnek davranışıyla ayın öğrencisi seçilen Yusuf'a Kahta'da bisiklet verildi

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Örnek davranışıyla ayın öğrencisi seçilen Yusuf\'a Kahta\'da bisiklet verildi
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Örnek davranışıyla ayın öğrencisi seçilen Yusuf\'a Kahta\'da bisiklet verildi
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Kahta'da Cumhuriyet Bayramı provası sırasında yağmurda tekerlekli sandalyedeki arkadaşına yardım eden 9 yaşındaki Yusuf Orman, ayın öğrencisi seçildi. Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Yusuf'a bisiklet, yardım ettiği arkadaşı Elif Güngör'e ise kitap seti hediye etti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yağmur sırasında tekerlekli sandalyedeki arkadaşının yardımına koşan 9 yaşındaki Yusuf Orman, örnek davranışıyla takdir topladı. Duyarlılığıyla gönülleri kazanan küçük öğrenci, ayın öğrencisi seçilerek bisikletle ödüllendirildi.

Kahta ilçesine bağlı Bölükyayla Beldesi'ndeki Bölükyayla İlkokulu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için yapılan prova sırasında aniden bastıran yağmur, öğrencilere zor anlar yaşattı. Yağmurdan kaçan öğrenciler okul binasına yönelirken, 3'üncü sınıf öğrencisi Yusuf Orman, tekerlekli sandalyedeki arkadaşı Elif Güngör'ün geride kaldığını fark etti.

Arkadaşının yağmur altında ıslanmasına kayıtsız kalmayan Yusuf, engelli rampasını çıkmakta zorlanan Elif'in yardımına koştu. Küçük öğrencinin bu davranışı çevresindekilerin takdirini kazanırken, olayın görüntüleri basın ve sosyal medyada da ilgi gördü. Yusuf Orman'ın örnek davranışı okul yönetimi tarafından da karşılıksız bırakılmadı. Okulda gerçekleştirilen Yıllık Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nda Yusuf, ayın öğrencisi seçildi.

Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfi Başli, öğrencileri ziyaret ederek Yusuf ve Elif ile bir araya geldi. Kaymakam Soysal, duyarlı davranışından dolayı Yusuf'a bisiklet hediye ederken, Elif'e de kitap seti verdi. Yaşadığı olayı anlatan Yusuf Orman, Cumhuriyet Bayramı provası sırasında yağmurun başladığını ve arkadaşının yardımına koştuğunu söyledi.

Arkadaşının kendisine yardım etmesinden dolayı mutlu olduğunu dile getiren Elif Güngör ise Yusuf'a teşekkür etti.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BayramıAdıyamanEğitimHediyeKahtaYaşamYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Örnek davranışıyla ayın öğrencisi seçilen Yusuf'a Kahta'da bisiklet verildi - Son Dakika
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