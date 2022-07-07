Osmaneli'nde enstrüman kursları başladı - Son Dakika
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Osmaneli'nde enstrüman kursları başladı

07.07.2022 10:19
Osmaneli'nde enstrüman kursları başladı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Belediye Başkanlığı ve Gençlik Spor ve Milli Eğitim Müdürlükleri tarafında ortaklaşa düzenlenen yaz dönemi enstrüman kursları başladı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Belediye Başkanlığı ve Gençlik Spor ve Milli Eğitim Müdürlükleri tarafında ortaklaşa düzenlenen yaz dönemi enstrüman kursları başladı.

Osmaneli Belediyesi bünyesinde tarihi Necla Hanım Konağı ve Osmaneli İlçe Gençlik Merkezi'nde 300 katılımcı ile bağlama, gitar, ney, piyano, klarnet alanlarında yaz dönemi kursları başladı. Çocukların, gençler ve yetişkinlerin büyük ilgi gösterdiği kurs, ilçede müzik alanında kendini geliştirmek isteyen sonrası profesyonelce sahne almak isteyen herkese ulaşmaya çalışıyor.

Kurs hakkında bilgi veren Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Osmaneli Belediyesi her konuda örnek projelerini müzik alanında da sürdürüyor. Tüm kurumlarla işbirliğimiz, kaymakamımızla uyum içinde çalışmalarımız kısaca birlik ve beraberliğimiz ilçemizi her alanda öne çıkarıyor. Osmaneli bölgemizde, Türkiye de adından söz ettiren, başarılı projeleri ile örnek belediyecilik sergilemektedir" dedi. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaneli'nde enstrüman kursları başladı - Son Dakika

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