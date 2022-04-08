Osmaneli'nde şehitler için mevlit okutuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Osmaneli'nde şehitler için mevlit okutuldu

08.04.2022 14:38
Osmaneli'nde şehitler için mevlit okutuldu

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla şehit polisler ve tüm şehitler adına mevlit okuttu.

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla şehit polisler ve tüm şehitler adına mevlit okuttu.

Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü şehitleri unutmayarak Rüstem Paşa Camii'nde Cuma namazı öncesi Mevlid-i Şerif okuttu. Osmaneli Müftülüğü personeli tarafından okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerifin ardından İlçe Müftüsü Sadık Erenbaş birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Ülkenin güvenliğinin önemine değinen Erenbaş, bu uğurda canını feda etmekten çekinmeyen şehit polislere, askerlere tüm güvenlik güçlerine rahmet diledi. Gazi ve yaralı polislere minnet ve şükranlarını ifade eden Erenbaş, "Allah bu mübarek günlerin hürmetine bu yolda mücadele veren güvenlik güçlerimizden razı olsun" dedi. Konuşmasının ardından yapılan dualara hep bir ağızdan amin denildi.

Mevlit programına; Kaymakam Yüksel Ünal, Cumhuriyet Savcıları Onurcan Sezer, Caner Özler, Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş başkanları, kurum müdürleri, polis memurları ve vatandaşlar katıldı. - BİLECİK

Osmaneli'nde şehitler için mevlit okutuldu
Osmaneli'nde şehitler için mevlit okutuldu
Osmaneli'nde şehitler için mevlit okutuldu

YORUMLAR
500
Köyceğiz'de polisler minikleri sevindirdi Köyceğiz'de polisler minikleri sevindirdi Son dakika haberi: Köşk polisinden öğrencilere hediye Son dakika haberi: Köşk polisinden öğrencilere hediye

Emniyet Müdürlüğü, Osmaneli, Hisarcık, Polis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Osmaneli'nde şehitler için mevlit okutuldu - Son Dakika


Son Dakika
14:41 El ele caminin tuvalet kapı kilitlerini ve tokmaklarını çalan çift, kıskıvrak yakalandı
14:31 Sibel Can kayınvalide oluyor! Oğlu Engincan Ural sevgilisine evlenme teklifi etti
14:28 Tarım Kredi marketleri ile Et ve Süt Kurumu'nda ucuz et satışı başladı: İşte etiketlerdeki fiyatlar
14:26 Slovakya'dan bir ilk: Ukrayna'ya Sovyetler döneminden kalma S-300 hava savunma sistemi gönderdiler
14:20 Hz. Hamza'yı öldüren Vahşi'ye "hazreti" deyince eleştirilen Hatipoğlu'ndan öfkeli dolu sözler: Senin ne haddine!
14:16 Ebrar Karakurt dünyanın en iyi liginin "en değerli oyuncusu" seçildi
14:13 Pink Floyd, Ukrayna için yeniden bir arada! "Hey Hey Rise Up" şarkısını söyleyecekler
13:53 Selçuk Bayraktar CNN International'a konuştu: Hayat kurtarmakla övünmek istemem ama TB-2 Ukrayna direnişinin sembolü oldu
13:45 Kılıçdaroğlu içeri alınmamıştı, Et ve Süt Kurumu'ndan açıklama geldi: Tarım ve Orman Bakanı'nı işaret ettik ama yine de geldi
13:35 Senatör olmaya hazırlanan Dr. Mehmet Öz'ün kişisel serveti dudak uçuklattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 14:46:27. #1.11#
SON DAKİKA: Osmaneli'nde şehitler için mevlit okutuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement