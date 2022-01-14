Osmangazili kadınlar genelgeden memnun - Son Dakika

Osmangazi Belediyesi'nin personelin uyması için yayınladığı rutin kılık kıyafet genelgesi üzerine, belediye önünde açıklama yapmak isteyen bir grup kadına, Osmangazi Belediyesi'nde çalışan kadın personeller tepki gösterdi. Kurum içi rutin bir yönetmeliğin siyasete alet edilmemesini dile getiren personel, "Biz gayet huzurlu bir şekilde çalışıyoruz. Yönetmelikten de rahatsız değiliz. Bu konuyu lütfen siyasete alet etmeyin" diye karşılık verdi.

1 milyona yaklaşan nüfusu ile Türkiye'nin en büyük ilçelerinin başında gelen Osmangazi Belediyesi, kış aylarında bazı erkek personelin sakallı ve spor kıyafet giymesi üzerine, kılık kıyafet genelgesini hatırlattı. Bu genelgeyi kadın personelin etek boyuna indirgeyerek darbe çağrısı yapan bazı yayınlar üzerine Osmangazi Belediyesi önünde açıklama yapmak isteyen bir grup kadınla, öğle yemeğine çıkan kadın personeller arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Kurum içi bir yönetmeliğin farklı yerlere çekilmemesini isteyen kadın belediye personeli, "Bunu bize lütfen yapmayınız. Gelin birlikte belediyeyi gezelim. Bizler, huzurlu bir şekilde çalışıyoruz. Rutin bir işlemi siyasete alet etmeyiniz lütfen" diye tepki gösterdi. - BURSA