Osmaniye Belediyesi'nin YADES projesi başladı - Son Dakika

Osmaniye Belediyesi'nin Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamın da başlatılan 'Hayat Sizinle Güzel' isimli projesi kapsamında ziyaret edilen 65 yaş ve üstü vatandaşların belediye imkanları doğrultusunda ihtiyaçlarının karşılanmaya başladığı belirtildi.

Osmaniye Belediye tarafından başlatılan 'Hayat Sizinle Güzel' adlı projeye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü YADES programı kapsamında 200 bin TL'lik hibe desteğinde bulundu. Osmaniye Belediyesi eş finansman olarak da 80 bin TL ile projeyi güçlendirdi. Ocak ayının ortalarında imzalan sözleşmeler ile hayata geçirilen proje kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar evlerinde ziyaret edilerek ihtiyaçları kayıt altına alınmaya başladı. Acil destek olunması gereken yaşlılar ise proje kapsamında ve belediye imkanları ile ihtiyaçlarının giderildiği belirtildi. Proje kapsamında hizmete ihtiyaç duyan 65 yaş üstü yaşlıların korunması ve desteklenmesi ile biyo-psiko sosyal bakıma ihtiyacı olanların yaşadıkları mekanlarda gerekli olan bakımlarının yapılarak, bu yönde desteklenmeleri ve böylece yaşamlarının kolaylaştırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Ayrıca, proje kapsamında evde sağlık, psikolojik destek, evde temizlik, gıda-hijyen paketi, sıcak yemek ve ulaşım gibi hizmetlerin kısım kısım verilmeye başlandığı aktarıldı.

Belediye Başkanı Kadir Kara, "Projemizin ismi gibi hayat büyüklerimiz ile yaşlılarımızla daha güzel, onlar başımızın tacıdır. YADES kapsamında bu projeye destek veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı hemşerimiz Derya Yanık'a ve il müdürlüğümüze çok teşekkür ederim"dedi. - OSMANİYE