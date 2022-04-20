Osmaniye Belediyesinden ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi desteği - Son Dakika
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Osmaniye Belediyesinden ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi desteği

20.04.2022 17:22
Osmaniye Belediyesinden ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi desteği

Osmaniye Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla hazırlatılan gıda yardım paketleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılıyor.

Osmaniye Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla hazırlatılan gıda yardım paketleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılıyor.

Ramazan ayı nedeniyle Osmaniye Belediyesi'nce hazırlatılan gıda destek paketleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmaya başlandı. Belediye personeli tarafından vatandaşların evlerine kadar teslim edilen gıda paketlerinin içerisinde pirinç, mercimek, bulgur, kuru fasulye, toz şeker, çay, zeytin, makarna sıvı yağ ve un bulunuyor.

Rahmet ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara bir nebze olsun merhem olmaya çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Kadir Kara, "Belediyemiz tarafından ihtiyaç sahibi hemşerilerimize ramazan ayı dolayısıyla gıda yardımında bulunuyoruz. İmkan ve kaynaklar ölçüsünde 8 araç ve 20 kişilik ekibimizle tüm mahallelerimizde bulunan yardıma muhtaç hemşerilerimize erzak kolilerini evlerine kadar ulaştırıyoruz. Paylaşmanın ve yardımlaşmanın manevi hazzını hamd olsun her sene olduğu gibi bu ramazan ayında da yaşıyoruz. Mübarek ramazan ayının Osmaniyeli hemşerilerimize, vatanımıza ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum" diye konuştu. - OSMANİYE

Osmaniye Belediyesinden ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi desteği
Osmaniye Belediyesinden ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi desteği
Osmaniye Belediyesinden ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi desteği
Osmaniye Belediyesinden ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi desteği

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Osmaniye, Ramazan, Pirinç, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Osmaniye Belediyesinden ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi desteği - Son Dakika


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