Osmaniye'de 23 Nisan çeşitli etkinliklerle kutlanacak - Son Dakika
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Osmaniye'de 23 Nisan çeşitli etkinliklerle kutlanacak

21.04.2022 17:01
Osmaniye'de 23 Nisan çeşitli etkinliklerle kutlanacak

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri, kortej yürüyüşü ile başlayacak. Cumartesi günü saat 14.30'da Atatürk Caddesi'nde gerçekleşecek olan bando eşliğinde şenlik kortejine, çocukların yanı sıra tüm vatandaşlar katılabilecek. Daha sonra etkinlikler çerçevesinde üzerinde bando takımının olacağı üstü açık otobüs kenti turlayarak çocuk şarkıları seslendirilecek. Etkinliklerin Masal Park ayağında ise, Osmaniye Belediyesi 7 Ocak Halk Oyunları Topluluğu tarafından halk oyunlarının sergilenecek. Bando takımı gösterileri, ücretsiz sahne etkinlikler ve daha birçok çocuklar için hazırlanmış etkinlikler ile devam edecek olan program da çocukların sevgilisi 'Minyonlar Müzikali' Masal Park açık hava sahnesinde çocuklarla buluşacak.

Öte yandan Osmaniye Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen '23 Nisan Coşkusu' temalı resim yarışmasında dereceye girenlerin ödülleri 23 Nisan günü Masal Park'ta düzenlenen etkinliklerde verilecek. - OSMANİYE

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Ulusal Egemenlik, Osmaniye, 23 Nisan, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Osmaniye'de 23 Nisan çeşitli etkinliklerle kutlanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de 23 Nisan çeşitli etkinliklerle kutlanacak - Son Dakika
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