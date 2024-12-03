Osmaniye\'de Bilge Sitesi Davasına Tepkiler Sürüyor

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Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'de 6 Şubat depremlerinde 105 kişinin yaşamını yitirdiği Bilge Sitesi davası kapsamında 27 Kasım'da tutuklanan MHP'li eski Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve eski belediye çalışanı Sevinç Ayşe Argun'un tahliye edilmesine bazı siyasi parti temsilcileri ve derneklerce yapılan ortak basın açıklaması ile tepki gösterildi. Depremde yıkılan bilgi sitesi önünde açıklama yapan Zafer Partisi Osmaniye İl Başkanı Arınç Ulaştır "6. Duruşmada dönemin imar müdürü Kadir Kara ile fen işleri müdürü Ayşe Argun tutuklanmış, ancak yalnızca 48 saat içerisinde üst mahkemece tahliye edilmiştir" dedi. Depremde ailesini kaybedenlerden Mustafa Bakır ise "Galiba 2 yaşındaki çocuğum, 7 yaşındaki çocuğum, yeğenlerim, akrabalarım, eşim belediyenin verdiği izinle yapılan bu binada oturdukları için onlar suçlu olacak böyle giderse" diye konuştu.

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan ve 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge Sitesi önünde bazı siyasi partiler ve dernekler tarafından, dava kapsamında 27 Kasım'da tutuklanan MHP'li eski Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve eski belediye çalışanı Sevinç Ayşe Argun'un yurt dışı çıkış yasağı ve imza şartıyla tahliye edilmesine yönelik ortak basın açıklaması yapıldı.

"Bu dava hepimizin ortak vicdanıdır"

Zafer Partisi Osmaniye İl Başkanı Arınç Ulaştır şunları söyledi:

"6 Şubat depreminde Osmaniye'de yüzlerce bina yıkılmış, yüzlerce vatandaşlarımız hayatlarını kaybetmişlerdir. Bilge sitesinde yani tam burada 105 vatandaşımızı kaybettik. Bugün burada bu büyük acının yaşandığı yerde kaybettiklerimizin sesi olarak ve adalet arayışına destek vermek için toplandık. Bilge sitesinin çökmesi ile ilgili bilirkişi raporları çok nettir. Bizler duruşmanın selameti açısından çok fazla bilgi paylaşamıyoruz. Bu binaya olur izni veren ve 3 dönem MHP belediye başkanlığı yapmış olan imar müdürü Kadir Kara da bu kusurlardan sorumlu olan kişidir. Ancak bu kişilerin yargılanma sürecinin halkın vicdanını rahatlatacak şekilde ilerlediğini düşünmüyoruz. 6. Duruşmada dönemin imar müdürü Kadir Kara ile fen işleri müdürü Ayşe Argun tutuklu olarak yargılanmıştır. Ancak yalnızca 48 saat içerisinde üst mahkemece karar bozulmuş ve bu kişiler tutuksuz olarak yargılanmışlardır. Enkazda hayatlarını kaybederek enkazda kaldıkları saat kadar bile hapiste kalamamışlardır. Bu jet hızıyla alınan karar halkın adalete olan güvenini zedelenmiş ve toplumun vicdanını derinden yaralamıştır. Bizler hukuka ve yargıya olan güveninizi korumak istiyoruz. Ancak burada 105 kişinin ölümüne neden olan sorumluların hak ettiği cezaları almasını da bekliyoruz. Burada hayatlarını kaybeden vatandaşlarımız için yakınlarının da geceleri rahat uyumaları için adaletin gecikmemesini ve vicdanlarını rahatlatacak şekilde tecelli etmesini hatırlatmadır bu buluşma. Osmaniye halkına sesleniyoruz bu dava hepimizin ortak vicdanıdır. Hep birlikte adaletin yerini bulmasını umut ediyoruz. 18 Aralık'ta gerçekleşecek karar duruşmasının da takipçisi olacağımızı buradan kamuoyuna duyuruyoruz. Son olarak burada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınları en büyük söz sahibi oldukları için onların da seslerine kulak vermenizi istiyoruz."

"Adalet istiyoruz"

Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarından Can Yağlıcı "Bilge sitesinde 105 can içerisinde 14 canımı kaybettim. Ben bu süreç zarfında askerdeydim. Benim burada bütün ailem soğuk betonlar arasında 3 gün, 4 gün boyunca ve diğer komşularımız 10 gün boyunca enkaz altında kaldılar. Bu işlerin sorumlusu olanlar 48 saat bile hapishanede kalmadılar. Burada ben kelimelerimi bile dile getiremiyorum. Burada herkesin canı yanıyor. Bizim canımız yanıyor. Hiçbir siyasi kimlik gözetmeksizin adalet istiyoruz" dedi.

"Yüreğimize biraz su serpilmişti"

Depremde ailesini kaybeden Mustafa Bakır ise "Duruşmada yüreğimize biraz su serpilmişti tabii ki bu bizim için içimizi rahatlatacak bir karar değildi asla sadece biraz rahatlamıştık. Ama maalesef galiba, 2 yaşındaki çocuğum, 7 yaşındaki çocuğum, yeğenlerim, akrabalarım, eşim bu binada belediyenin verdiği izinle yapılan bu binada oturdukları için galiba onlar suçlu olacak böyle giderse. Bu da bizi şaşırtmayacak. Süreç bunu gösteriyor maalesef" diye konuştu.