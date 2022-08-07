Osmaniyeli Kıraathaneci: "Şekere, Kiraya Bizim Gücümüz Yetmez Oldu"

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'de kıraathane işletmecisi Ahmet Şişman; Kadirli Gıda Maddeleri Esnaf Odası'nın tatlıcı ve pastanecilere ucuz şeker temin edip dağıtmasına ama kahveci esnaflara şeker verilmemesine tepki gösterdi. Ahmet Şişman, "Onlara veriyorsa, aynı imkanı bize niye vermiyor? Ben bu konuda şikayetçiyim. Buradaki olay işte insanları görüyorsun bura bomboş, insanlar çay içemiyor. Pahalı pahalı alamıyoruz. Şekere kiraya bizim gücümüz yetmez oldu" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kıraathane işleten Ahmet Şişman; Kadirli Gıda Maddeleri Esnaf Odası tarafından tatlıcı ve pastaneci esnaflara ucuz şeker temin edilerek dağıtılmasına ancak kıraathane ve kahvecilere ucuz şeker verilmemesine tepki gösterdi.

"NEDEN TATLICILARA SUNUYORLAR DA BİZE SUNMUYORLAR"

Kıraathane işletmecisi Ahmet Şişman yaşanan olayla ilgili şunları söyledi:

"20 yıllık esnafım, kıraathane işletiyorum. Gıda Maddeleri Odası'nın pastanecilere, şekercilere, tatlıcılara şeker dağıttığını duydum ama bundan biz faydalanamadık. Kodumuz uymadığını söylenerek bize vermediler. Ama biz bunun yanında devlet kurumu olduğumuz için bizde Gıda Maddeleri ile beraber olduğumuz için çay, şeker biz de bunları tüketiyoruz ama maalesef Gıda Maddeleri, bu imkanı sunmuyor. Neden tatlıcılara sunuyorlar da bize sunmuyorlar? Ben bunu istiyorum.

"ŞEKERE KİRAYA BİZİM GÜCÜMÜZ YETMEZ OLDU"

Görüyorsunuz her taraf bomboş. Buradaki insanlar aç. Ben üç tane eleman çalıştırıyorum yanımda. Çayımı versinler benim. Pahalı pahalı çay alıyorum. Devlet kurumu onlara veriyorsa, aynı imkanı bize niye vermiyor? Ben bu konuda şikayetçiyim. Buradaki olay işte insanları görüyorsun bomboş, insanlar çay içemiyor. Pahalı pahalı alamıyoruz. Şekere kiraya bizim gücümüz yetmez oldu. Emeğimiz çıkmıyor burada. Maliyetler aldı başını gidiyor. Maliyeti anlatsam dudak uçuklar. Aldığım fiyatı ile sattığım şeyi birbirini bulmuyor.3 liraya sattığım sodayı, 3,5 liraya alıyorum gene geri bu duruma geldim. ya kapatacağız kepenk vuracağız başka çare kalmadı buna."

"KIRAATHANE VE KAHVEHANE BUNLAR O NACA KODUNUN İÇİNE GİRMEDİĞİNDEN ŞEKERDEN FAYDALANAMIYORLAR"

Gıda Maddeleri Esnaf Odası Başkan Vekili Nami Nacar ise şunları söyledi:

"Şimdi biz pastaneci arkadaşlara şekerleri verdik. Sağolsun devletimizin teveccühünden dolayı Ereğli Şeker fabrikasından KDV dahil olarak aldık ve pastanecilere dağıttık. Biz pastanecilere dağıtırken biz bunları bir devletin verdiği bir kod var naca kodu, naca koduna göre uygun olanlar ve olmayanlar, bu kıraathane ve kahvehane bunlar o naca kodunun içine girmediğinden şekerden faydalanamıyorlar.

"HER KONUDA HAKLILAR ÇÜNKÜ ESNAF MÜTHİŞ ZOR DURUMDA"

Biz bunlara da şöyle bir güzellik yaptık, yapmaya gayret ediyoruz daha doğrusu. Teknik bir rapor hazırladık raporu da sunduk devletimize biz bunlara aynı şekeri pastaneci arkadaşlara uygulanan yolun aynısı izlenerek Rize Çaykur'dan bu arkadaşlarımıza istediği hangi çeşit varsa bunların hepsinden biz oradan bir talepte bulunduk inşallah bunlarında bu tür sorunlarını burada çözeceğimizi zannediyorum belli girişimlerde bulunduk öyle beklemedeyiz inşallah yani arkadaşlarımız diğer konuda haklılar. Her konuda haklılar çünkü esnaf müthiş zor durumda."