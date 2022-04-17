Osmanlı'dan günümüze kadar gelen lezzet Ramazan pidesi ücretsiz dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Osmanlı'dan günümüze kadar gelen lezzet Ramazan pidesi ücretsiz dağıtıldı

17.04.2022 12:54
Osmanlı'dan günümüze kadar gelen lezzet Ramazan pidesi ücretsiz dağıtıldı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Osmanlı döneminden günümüze kadar iftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti olan Ramazan pidesi, vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Osmanlı döneminden günümüze kadar iftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti olan Ramazan pidesi, vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Ramazan ayının vazgeçilmez lezzeti olan ve Osmanlı döneminden günümüze kadar iftar sofralarında yerini almaya devam pide, her yıl Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor. Yahşihan Belediyesi tarafından başlatılan proje çerçevesinde Bayraktepe Mahallesi'ndeki fırında pişirilen pideler, Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz tarafından parkta oynayan çocuklara dağıtıldı. Daha sonra sıcak pideler, zabıta ekiplerince mahallede bulunan apartman sakinlerine ulaştırıldı.

"550 aileye Ramazan pidelerini dağıttık"

Ramazan ayının paylaşmak ve bölüşmek olduğunu ifade eden Başkan Türkyılmaz, "Geçen yıl yapmış olduğumuz mahalle fırınlarının birindeyiz. İlçemizde şuanda ikincisini bitirdik. 7 mahalleye 7 tane fırın yapmak. Ramazan ayının olmazsa olmazı pidesini yaptık. Bayraktepe Mahallesi'ndeyiz. Mahallemizde bulunan yaklaşık 550 aileye arkadaşlarımız Ramazan pidelerini dağıtmak üzere. Bir kadim kültürüdür. Ramazan paylaşmak bölüşmektir. Bugün bizde çocuklarla yapmış olduğumuz pideleri bölüştük. Çocuklara Ramazan'ın keyfini şevkini ahengini o maneviyatı vermek için burada toplandık" dedi. - KIRIKKALE

Osmanlı'dan günümüze kadar gelen lezzet Ramazan pidesi ücretsiz dağıtıldı
Osmanlı'dan günümüze kadar gelen lezzet Ramazan pidesi ücretsiz dağıtıldı
Osmanlı'dan günümüze kadar gelen lezzet Ramazan pidesi ücretsiz dağıtıldı
Osmanlı'dan günümüze kadar gelen lezzet Ramazan pidesi ücretsiz dağıtıldı
Osmanlı'dan günümüze kadar gelen lezzet Ramazan pidesi ücretsiz dağıtıldı
Osmanlı'dan günümüze kadar gelen lezzet Ramazan pidesi ücretsiz dağıtıldı

YORUMLAR
500
CHP Kırıkkale İl Başkanlığı sağlık sistemini değerlendirdi CHP Kırıkkale İl Başkanlığı sağlık sistemini değerlendirdi Manisalılar 'Enderun Usulü Teravih'e yoğun ilgi gösterdi Manisalılar 'Enderun Usulü Teravih'e yoğun ilgi gösterdi

Osman Türkyılmaz, Ramazan Pidesi, Kırıkkale, Osmanlı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Osmanlı'dan günümüze kadar gelen lezzet Ramazan pidesi ücretsiz dağıtıldı - Son Dakika


Son Dakika
12:45 Elif Buse Doğan, Serkan Çağrı'nın iddiaları sonrası sessizliğini bozdu
12:40 Evine ilk kez gittiği erkeğin banyosunu yorumlayan genç kız, eleştirilerin odağı oldu
12:34 Rusya kruvazörün intikamını almak için Kiev'i hedef aldı!
12:33 "Galatasaray'dan başka bir takım yönetir misiniz?" sorusuna Fatih Terim'den kesin yanıt
12:22 Markete kadar takip etti! Kadını taciz eden şüphelinin savunması pes dedirtti
12:18 Eşiyle ilişkiye girdiği sırada eve gelen baldızının önüne çıplak çıktı, ailede kriz patladı
12:13 2 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti
12:08 Survivor All Star'da Evrim Keklik, yokluk adasında zor anlaşadı
11:35 PKK'nın sözde sorumlusu Mehmet Aydın Suriye'de öldürüldü
11:09 Galatasaray, Beşiktaş'ın sistemine geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 13:01:26. #1.13#
SON DAKİKA: Osmanlı'dan günümüze kadar gelen lezzet Ramazan pidesi ücretsiz dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement