Osmanlı mutfağı lezzeti erguvan şerbetine yoğun ilgi - Son Dakika

Baharın müjdecisi olan erguvan ağacının çiçek açmasıyla birlikte şerbeti de yapılmaya başlandı. Osmanlı mutfağının lezzeti olan ve bağışıklık sistemine de faydası olan şerbet, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Baharı müjdeleyen erguvan ağaçları çiçek açmasıyla birlikte, Osmanlı mutfağının lezzeti olan şerbeti de yapılmaya başlandı. Romatizma ve sindirim sistemi gibi sağlık açısından birçok faydası olan erguvan şerbetine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Her yıl bahar ayında erguvan çiçeklerini toplayarak şerbetini yapan Recep İncecik, yaklaşık 30 yıldır Sultanahmet'te bulunan restoranında bu şifa dolu şerbeti vatandaşların hizmetine sunuyor. Yapımı yaklaşık 1 hafta kadar süren şerbetin tarifini ise işletmeci İncecik verdi. İncecik, erguvan çiçeğinin sadece şerbet olarak değil, salata yapımında kullanıldığını ya da kavurup yenilebildiğini de söyledi.

"1994 yılından beri bu şerbeti yapıyoruz"

1994 yılından bu yana erguvan şerbetini yaptıklarını söyleyen işletmeci Recep İncecik, "Bizans'tan. Roma'dan beri İstanbul'un önemli çiçeklerinden ağaçlarından birisidir. Biz de 30 yıla yakın bu mevsim ortalarında erguvan şerbeti yapar müşterilerimize sunarız. En çok sevdikleri şerbetlerin başında geliyor. 350 tane şerbet var. Şerbet çeşidi çok. Tabi bunların hepsi Osmanlı yemek kitaplarında olan şerbetler. Erguvan şerbeti çok bilinen ve her zaman ulaşılabilen bir şerbet değildir. Bunu aceleye getirmemek lazım. En az bir hafta bir zaman gerekiyor. Önce güzelce toplayıp sereceksin. Sonra erguvanı güzelce yıkayacaksın. Sonra onu güzelce ezeceksin. Ondan sonra şekerin içinde duracak şeker rengini verecek. Ara ara kepçeyle ezmek lazım. Karıştırmak lazım. Zahmetli bir iş ama sonunda nefis bir şerbet çıkıyor ortaya. Kendi rayası yeterli isteyen buna şekerleme aşamasında limon da ilave edebilir. 1994 yılından beri bu şerbeti yapıyoruz. O günden beri erguvan çiçek açtığı zaman mutlaka bu şerbeti yapıyoruz. Müşterilerden ziyade kendimiz için yapıyoruz. Bu sene bittiği zaman öbür sene çiçek açmasını bekliyoruz. Şerbet içmek için. Erguvanın salatasını yapabilirsiniz. Kavurup yiyebilirsiniz. Çiğ yiyebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"Vücudumuzu güçlendirip koruyor"

Erguvan çiçeğinin faydalarından bahseden İncecik, "Birçok faydalarından bahsediliyor. En önemlisi koronaya karşı da bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Şimdi korona var. Başka zaman başka salgına karşı koruyabilecek. Mevsimsel geçişlerde çok önemli faydası var. Mevsimsel grip olur onlara karşı vücudumuzu güçlendirip koruyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL