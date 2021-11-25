Osmanlı'nın unutulan 'Sadaka Taşı' geleneği bu okulda yaşatılıyor - Son Dakika

Kütahya'da, Osmanlı döneminin paylaşma kültürünün en güzel örneklerinden olan 'Sadaka Taşı' geleneği lise öğrencileri tarafından okullarında yaşatılıyor. Öğrenciler tarafından taş üzerine bırakılarak biriken paralar, ihtiyaç sahibi öğrencilerin kullanımının yanı sıra mahallelerde zimem defterlerinde de (Borç defteri) kullanılıyor.

Kütahya Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, Osmanlı'dan günümüze kadar ulaşan paylaşma kültürünün en güzel örneklerinden olan 'Sadaka Taşı' geleneğini okullarında yaşatarak sürdürüyor. Öğrenciler tarafından taş üzerine bırakılarak biriken paralar ihtiyacı olan öğrenci tarafından alınarak kullanabilmesinin yanı sıra mahalle bakkallarındaki borç defterinde yazan borçların ödenmesi için de kullanılıyor.

Okulda öğrenciler arasında yardımlaşma duygusunu geliştirmek için yapılan sadaka taşının güzel dönüşleri olduğundan bahseden Kütahya Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi Edebiyat Öğretmeni Hakan Bengül, "Unutulmaya yüz tutmuş fakat işlevine bakıldığında üstün bir medeniyet göstergesi olan bir takım geleneklerimiz var. Bunlardan biride sadaka taşları. Sadaka taşları bir elin verdiğini diğer elin görmemesi düsturuna dayanır. Yardımda bulunmak isteyen kişiler taşın üstündeki oyuğa bir miktar para bırakırlar ve bunu kimseler görmez. Dolayısı ile bunu veren kişinin kibri ve gururu da görünmez. Diğer taraftan ihtiyacı olan kişide buradan parayı alır ve parayı alan kişinin de mahcubiyeti görünmez ve tam bir toplumsal dayanışma içerisinde yardımlaşma gerçekleşmiş olur. Burada okulumuza gelen misafirlerimiz, personelimiz ve öğrencilerimiz sadaka taşına bir miktar para bırakarak yardımda bulunabiliyorlar. İhtiyacı olanlarda buradan ihtiyacı nispetinde para alabiliyorlar. Böylelikle öğrencilerimiz arasında yardımlaşma duygusunu geliştirmek istedik. Sonra öğrencilerimiz bize Osmanlı'da zimem defteri diye bir şey var bunu da biz kullanalım dediler ve toplanan paraların bir kısmını da mahalle bakkalında borcu olan birinin borcunu ödeme sureti ile zimem defterini de yaşatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Sadaka taşının değerleri ile kendileri arasından bir köprü oluşturduğunu söyleyen öğrenciler ise 'Sadaka Taşı' ile yüz yıllardır süregelen yardımlaşma geleneğini de öğrendiklerini söyledi. - KÜTAHYA