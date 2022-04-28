Otizmli sporcu, Sakız Adası'ndan Çeşme'ye yüzdü - Son Dakika
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Otizmli sporcu, Sakız Adası'ndan Çeşme'ye yüzdü

28.04.2022 10:14
Otizmli sporcu, Sakız Adası'ndan Çeşme'ye yüzdü

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün özel sporcusu Tuna Tunca, Türkiye-Yunanistan arasında kulaç attı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün özel sporcu su Tuna Tunca, Türkiye- Yunanistan arasında kulaç attı. Tunca Sakız Adası'ndan Çeşme'ye yüzerek geçen ilk otizmli sporcu oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün özel sporcusu Tuna Tunca, kısa süre önce trafik kazasında hayatını kaybeden Türkiye Triatlon Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Atlet Ata Yahşi'nin anısına Türkiye-Yunanistan arasında kulaç attı. Tunca Sakız Adası'ndan Çeşme'ye yüzerek geçen ilk otizmli sporcu oldu. Sakız Adası'ndan dün sabah 10.00'da denize giren Tunca, antrenörü Mert Onaran ile 11 kilometre 500 metrelik parkuru 3 saat 44 dakikada tamamlayıp Çeşme'deki Pırlanta Koyu'ndan karaya çıktı. Kariyerinde ilk kez açık su geçişi yapan Tuna Tunca, daha önce Çanakkale ve İstanbul boğazlarını geçmişti. - İZMİR

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Sakız Adası, Yunanistan, İzmir, Çeşme, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Otizmli sporcu, Sakız Adası'ndan Çeşme'ye yüzdü - Son Dakika


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