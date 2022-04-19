Otomobiliyle çarptığı yaşlı adamı ölüme terk eden vicdansız sürücü 23 gün sonra tutuklandı - Son Dakika
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Otomobiliyle çarptığı yaşlı adamı ölüme terk eden vicdansız sürücü 23 gün sonra tutuklandı

19.04.2022 15:29

Otomobiliyle çarptığı yaşlı adamı ölüme terk eden vicdansız sürücü 23 gün sonra tutuklandıDENİZLİ Denizli'de karşıdan karşıya geçen yayaya çarparak ölümüne neden olan ve 23 gün boyunca kayıplara karışan sürücü, kendi ayaklarıyla gidip teslim olduğu adli makamlarca tutuklandı.

Otomobiliyle çarptığı yaşlı adamı ölüme terk eden vicdansız sürücü 23 gün sonra tutuklandı

DENİZLİ Denizli'de karşıdan karşıya geçen yayaya çarparak ölümüne neden olan ve 23 gün boyunca kayıplara karışan sürücü, kendi ayaklarıyla gidip teslim olduğu adli makamlarca tutuklandı.

27 Mart 2022 tarihinde Merkezefendi ilçesi Selçukbey Mahallesinde meydana gelen kazada, Ali Marım Bulvarı üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen Vehbi Tanrıöven (78), kimliği ve plakası tespit edilemeyen otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede 1 gün sonra hayatını kaybetti. Ailenin başlattığı hukuk mücadelesinin ardından vicdansız sürücünün yakalanması güvenlik güçleri harekete geçti. Aradan geçen 23 günlük sürenin ardından Y.Ö., adli makamlara giderek teslim oldu. Gerçekleşene işlemlerin ardından Y.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Otomobiliyle çarptığı yaşlı adamı ölüme terk eden vicdansız sürücü 23 gün sonra tutuklandı
Otomobiliyle çarptığı yaşlı adamı ölüme terk eden vicdansız sürücü 23 gün sonra tutuklandı
Otomobiliyle çarptığı yaşlı adamı ölüme terk eden vicdansız sürücü 23 gün sonra tutuklandı
Otomobiliyle çarptığı yaşlı adamı ölüme terk eden vicdansız sürücü 23 gün sonra tutuklandı

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Denizli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Otomobiliyle çarptığı yaşlı adamı ölüme terk eden vicdansız sürücü 23 gün sonra tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobiliyle çarptığı yaşlı adamı ölüme terk eden vicdansız sürücü 23 gün sonra tutuklandı - Son Dakika
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