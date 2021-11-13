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Öykü Arin'e yüzde yüz uyumlu kardeş geldi - Son Dakika

Öykü Arin'e yüzde yüz uyumlu kardeş geldi

13.11.2021 10:56
Öykü Arin'e yüzde yüz uyumlu kardeş geldi

İzmir'de 3 yıl önce löseminin ender görülen türü Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan, ardından yüzde 100 uyumlu donör bulunamadığı için babasından yarı uyumlu nakil gerçekleştirilen 6 yaşındaki Öykü Arin'in yaklaşık bir hafta önce kardeşi oldu.

İzmir'de 3 yıl önce löseminin ender görülen türü Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan, ardından yüzde 100 uyumlu donör bulunamadığı için babasından yarı uyumlu nakil gerçekleştirilen 6 yaşındaki Öykü Arin'in yaklaşık bir hafta önce kardeşi oldu. Dünyaya gelen erkek bebeğe 'Arkadaş Ekim' ismi verilirken bebeğin, Öykü Arin ile doku tipinin tam uyumlu olduğu tespit edildi.

Henüz 3 yaşındayken löseminin ender görülen türü Juvenil Miyelomonositik Lösemi teşhisi konulan 6 yaşındaki Öykü Arin'e donör bulunması için kampanya başlatılmış, yüz binlerce kişi Öykü Arin için donör olmuştu. Yüzde 100 uyumlu bir eşleşme sağlanamadığı için yüzde 50 uyumlu olan anne Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu kök hücre nakli gerçekleştirildi. Anneden nakledilen iliğin tutmadığının anlaşılması üzerine bu kez de baba Çağdaş Yazıcı'dan yüze 50 uyumlu nakil gerçekleştirildi. Antalya'da yapılan operasyonda, babadan yapılan nakil yüzde 98,5 oranında tuttu.

Hastalığın yeniden nüksetme riski olması ve yüzde 100 uyumlu bir donör bulunamaması nedeniyle doktorların böyle bir çözüm önerisi üzerine Yazıcı ailesi yeni bir çocuk dünyaya getirmeye karar verdi. Öykü Arin'in annesi Eylem Şen Yazıcı, 8 Kasım günü özel bir hastanede doğum yaptı. Dünyaya gelen erkek bebeğe 'Arkadaş Ekim' ismi verildi. Bebeğin, Öykü Arin ile doku tipinin tam uyumlu olduğu tespit edildi.

"İlik savaşı başladı"

Öykü Arin'in yaşadığı zorlu süreci anlatan anne Eylem Şen Yazıcı, "Öykü Arin'e 2018 yılında JMML teşhisi konuldu. Agresif mutasyonu olduğu için nakil olması gerekiyordu. Yüzde yüz uyumlu bir donör aradığımız için kampanya başlattık. Bu kampanya binlerce insanı harekete geçirdi. Yüz binlerce insan donör oldu fakat bir eşleşme olmadı. Daha fazla beklenemeyeceği için yarı uyumlu nakili denemek zorunda kaldık. Önce benden denendi. Benden yapılan yarı uyumlu nakil başarılı olmadı. Daha sonra babasından yarı uyumlu nakil yapıldı. Bu nakil başarılı oldu fakat sonrasında ilik savaşı başladı" diye konuştu.

"Risk devam ediyor"

Hastalığın nüksetme riskinin olduğunu söyleyen anne Yazıcı, "Nakil işleminin üzerinden 5 yıl geçtiğinde, bu riskler azalmış oluyor. Gündemimizde hep tam uyumlu donör bulma konusu devam etmişti. Sadece Öykü Arin için değil, bütün Öykü'ler için donör arayışımızı sürdürdük. Türkiye'de kök hücre bağışçısı sayısı çok az. İnsanlar bilgi sahibi değiller ve ön yargıları var" dedi.

Kök hücre bağışı konusundaki farkındalığın artması gerektiğini belirten Yazıcı, "İnsanlar başlarına gelmeden kök hücre bağışının önemini anlayamıyor. Bu hastalıkların oranı çok yüksek. İlik nakli hayatta kalmak için çok büyük bir şans. Hala donör sayısı çok az. Kök hücre bağışçısı olmak çok önemli. Bu işe kendi kızımız için başladık ama kök hücre bağışı bekleyen yüz binlerce insan olduğunu gördük. 'Donör olun' çağrımızı da bu yöndeki çalışmalarımızı da sürdürmeye devam edeceğiz. Daha fazla insanın donör olmasını sağlamak çok önemli" diye konuştu.

Kardeşine şarkı söyledi

Arkadaş Ekim'in bebeğini sallayan Öykü Arin'in çekilen bir videosunda, kardeşine şarkılar söylerken görüldü. Öykü Arin ile doku tipinin tam uyumlu olduğu tespit edilen Arkadaş Ekim, ilik nakli ihtiyacı halinde Öykü Arin'e can olacak. - İZMİR

Öykü Arin'e yüzde yüz uyumlu kardeş geldi
Öykü Arin'e yüzde yüz uyumlu kardeş geldi

Kök Hücre, Lösemi, İzmir, Ekim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Öykü Arin'e yüzde yüz uyumlu kardeş geldi - Son Dakika


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