Oyuncaklarıyla Lviv'den ayrılan çocuklar Polonya'ya sığındı - Son Dakika
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Oyuncaklarıyla Lviv'den ayrılan çocuklar Polonya'ya sığındı

02.03.2022 14:20
Oyuncaklarıyla Lviv'den ayrılan çocuklar Polonya'ya sığındı

Ukrayna'nın Lviv kentinde yaşayan çocuklar, oyuncakları ve çantalarını alıp aileleriyle birlikte Polonya'ya sığındı.

Ukrayna'nın Lviv kentinde yaşayan çocuklar, oyuncakları ve çantalarını alıp aileleriyle birlikte Polonya'ya sığındı.

Ukrayna'nın en sakin kentlerinden biri olarak görülen Lviv, Rusya'nın saldırılarını başlatmasının ardından siren seslerinin yükseldiği bir kente dönüştü. Rusya'nın Lviv'e yönelik bir operasyon başlamasından endişe eden halk, Polonya'ya geçmek için günlerdir Lviv Tren İstasyonu'na akın ediyor. Geceyi tren istasyonlarında geçiren Lviv sakinleri, gözyaşları içinde sevdiklerini geride bırakarak Polonya'ya geçiyor. Bir yandan güvenli bölgelere geçişin huzurunu, bir yandan da sevdiklerini geride bırakmanın hüznünü yaşayan aileler, savaşın sona ermesini istiyor.

Savaş 7,5 milyon Ukraynalı çocuk için büyük tehdit

Ülkede yaşanan savaş en çok çocuklar için tehdit oluşturuyor. Ukrayna'nın 7,5 milyon çocuğu bu tehdidi son günlerde en gerçek haliyle yaşıyor. Aileleriyle birlikte evlerinden, yakınlarından ve arkadaşlarından ayrılan Lvivli çocuklar, yanlarına yalnızca oyuncak ve çantalarını alarak aileleriyle tren istasyonlarındaki uzun bekleyişin ardından kendilerini tahliye edecek trenlerle çocukluklarını da geride bırakıyor. Sırayla trene binen çocuklar, aileleriyle Polonya'ya sığındı. - LVİV

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

Ukrayna, Polonya, Rusya, Tren, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Oyuncaklarıyla Lviv'den ayrılan çocuklar Polonya'ya sığındı - Son Dakika


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