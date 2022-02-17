Özçelik İş Sendikası'nın en büyük şubesi Karabük oldu - Son Dakika

Geçen yıl ekim ayında kongresi yapılan ve Kenan Yılmaz'ın başkanlığında yeni yönetimi ile göreve gelen Özçelik İş Sendikası Karabük Şubesi, 4 ay içinde 12 şube ve 4 bölge temsilciliği arasında üye sayısı en fazla ve en büyük şube konumuna geldi.

4 ay önce Özçelik İş Sendikası'nın üye sayısına göre 4. büyük şubesi olan Karabük Şubesi, son yaptığı üye kayıtları ile en fazla üyeye sahip 1. şube oldu. Kenan Yılmaz'ın başkanlığında 4 ay önce yapılan kongre ile seçilen Ali Kaplan, Hidayet Büyükdoğan, Ali Gürcan Barlas ve İsa Aydın ile oluşan yönetim göreve geldiği tarihte, Özçelik İş Sendikası Karabük Şubesi'nin yetkili olduğu KARDEMİR, KARDÖKMAK, KARÇEL A.Ş ve MESCİER D.Ç'de toplam 4 bin 100 üyesi bulunuyordu.

Son bir ay gibi sürede Çağ Çelik D.Ç, Çelikoğlu D.Ç, Işık Çelik, Boskay Metal ve son olarak Alter D.Ç gibi haddelerde yetki tespitini alan Özçelik İş Sendikası Karabük Şubesi bu işyerlerinde de bin 400'e yakın yeni üye yaparak, üye sayısını 5 bin 500'e çıkardı.

Özçelik İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz, "Özçelik İş Sendika'mız daha da büyüyecek ve yükselecektir. Kendi işkolumuzda faaliyet gösteren bölgemizdeki tüm işyerlerinde yetkili sendika olmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Önümüzdeki günlerde üye sayımızı daha da arttıracağız. Özçelik İş Sendikası olarak, 44 bin üyemiz, 12 şubemiz, 4 bölge temsilciliğimiz ve genel merkezimiz ile biz büyük bir aileyiz" dedi. - KARABÜK