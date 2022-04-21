Özel gereksinimli çocukların 23 Nisan coşkusu - Son Dakika
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Özel gereksinimli çocukların 23 Nisan coşkusu

21.04.2022 15:19
Özel gereksinimli çocukların 23 Nisan coşkusu

ESKİŞEHİR'de Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü'nde eğitim gören özel gereksinimli çocuklar, 23 Nisan etkinliğinde aileleriyle birlikte şarkılar söyleyip, gönüllerince eğlendi.

ESKİŞEHİR'de Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü'nde eğitim gören özel gereksinimli çocuklar, 23 Nisan etkinliğinde aileleriyle birlikte şarkılar söyleyip, gönüllerince eğlendi. Etkinliğin ardından çocuklar ve aileleri Eskişehir-Ankara kara yolunda oluşturulan hatıra ormanına giderek sedir ve çam fidanları dikti.

Yunusemre Kampüsü'nde bulunan Engelliler Araştırma Enstitüsü'nde eğitim gören down sendromu, otizm spektrum bozukluğu, motor yetersizliği, gelişim geriliği, gecikmiş konuşması olan çocuklar için 23 Nisan etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Resül Usul, Enstitü Müdürü Prof. Dr. İbrahim Halil Diken, çocuklar ve aileleri katıldı. Şarkılar eşliğinde dans eden çocuklar gönüllerince eğlenerek pasta kesti.

'BİRER FİDANLARI OLACAK'Enstitü Müdürü Prof. Dr. İbrahim Halil Diken, Anadolu Üniversitesi bünyesindeki Engelliler Araştırma Enstitüsü'nün Türkiye'nin ilk ve tek enstitüsü olduğunu belirterek, "25 yılı aşkın bir süredir Anadolu Üniversitesi'ne, bölgeye ve ülkeye hizmet veriyor. 25 yılı aşkın süredir her yıl 23 Nisan'ı hizmet verdiğimiz çocuklar ve aileleri ile kutlamaktayız. Bugün de 23 Nisan etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Etkinlik kapsamında 'senin de dikili bir ağacın olsun' kampanyası dahilinde fidan dikeceğiz. Çocuklarımızın adına birer fidanları olacak ve her yıl da bu fidanları sulamaya gideceğiz. Bu fidanlar gibi kendileri de büyüyüp yaşama katkı sunmaya çalışacaklar. Burada 150 öğrenciye ve ailesine hizmet vermekteyiz. Buraya gelemeyen, ülke içinde ve ülke dışında olan ailelere de çevrimiçi hizmet veriyoruz. Hedef kitlemiz down sendromu, otizm spektrum bozukluğu, motor yetersizliği olan veya gelişim geriliği, gecikmiş konuşması olan 0-6 yaş grubu çocuklar ve aileleri. Erken müdahale bizim için hedef noktası" dedi.'ÇOCUKLAR VE FİDANLAR BİRBİRLERİNE BENZERLER'Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Resül Usul ise, özel öğrencilerle bir araya geldikleri için çok mutlu olduklarını belirterek, "Burası inanılmaz güzel bir mekan. Anadolu Üniversitesi adına çok gurur duydum. Cıvıl cıvıl her yer. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çocuklar ve fidanlar birbirlerine benzerler. Emek vermek, büyütmek, sulamak gerekiyor. Burada da inanılmaz bir emek ve inanılmaz bir mutluluk var" dedi.

Enstitü binasında yapılan etkinliğin ardından çocuklar ve aileleri Eskişehir-Ankara kara yolunda oluşturulan hatıra ormanına giderek sedir ve çam fidanları dikti.


Özel gereksinimli çocukların 23 Nisan coşkusu
Özel gereksinimli çocukların 23 Nisan coşkusu
Özel gereksinimli çocukların 23 Nisan coşkusu
Özel gereksinimli çocukların 23 Nisan coşkusu
Özel gereksinimli çocukların 23 Nisan coşkusu
Özel gereksinimli çocukların 23 Nisan coşkusu
Özel gereksinimli çocukların 23 Nisan coşkusu
Özel gereksinimli çocukların 23 Nisan coşkusu
Özel gereksinimli çocukların 23 Nisan coşkusu
Özel gereksinimli çocukların 23 Nisan coşkusu
Özel gereksinimli çocukların 23 Nisan coşkusu
Özel gereksinimli çocukların 23 Nisan coşkusu
Özel gereksinimli çocukların 23 Nisan coşkusu
Özel gereksinimli çocukların 23 Nisan coşkusu
Özel gereksinimli çocukların 23 Nisan coşkusu
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Eskişehir Büyükşehir'den 23 Nisan'da Çocuklara Özel Şenlik ve Etkinlikler Eskişehir Büyükşehir'den 23 Nisan'da Çocuklara Özel Şenlik ve Etkinlikler Özel çocuklar 23 Nisan'ı kendi adlarına diktikleri fidanlarla kutladı Özel çocuklar 23 Nisan'ı kendi adlarına diktikleri fidanlarla kutladı

Anadolu Üniversitesi, Araştırma, Eskişehir, 23 Nisan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Yerel Özel gereksinimli çocukların 23 Nisan coşkusu - Son Dakika


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