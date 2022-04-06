Özel halk otobüsü ve deniz ulaşım araçlarına verilen destekler arttırıldı - Son Dakika
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Özel halk otobüsü ve deniz ulaşım araçlarına verilen destekler arttırıldı

06.04.2022 14:40
Özel halk otobüsü ve deniz ulaşım araçlarına verilen destekler arttırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazilerin yararlandığı ücretsiz seyahat hakkı çerçevesinde toplu taşıma hizmeti veren araçlara verilen gelir desteği ödemelerinde artış yapıldığını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazilerin yararlandığı ücretsiz seyahat hakkı çerçevesinde toplu taşıma hizmeti veren araçlara verilen gelir desteği ödemelerinde artış yapıldığını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ücretsiz seyahat hakkından 65 yaş ve üzeri yaşlılar, yüzde 40 ve üzeri engelli raporu sahipleri ile şehit yakınları ve gazilerin yararlandığını hatırlatarak, "Engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazileri ücretsiz olarak taşıyan şehir içi özel halk otobüsü ve deniz ulaşım aracı sahiplerine yapılan aylık gelir desteği ödemesini artırdık. Yaptığımız değişiklikle şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir özel denizyolu ulaşımı aracı için aylık bin TL olan desteği bin 500 TL'ye, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödenen aylık bin 330 TL desteği bin 995 TL'ye çıkardık. Büyükşehir belediyesi olan diğer illerde ise şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödenen aylık bin TL destek bin 500 TL'ye, büyükşehir belediyesi olmayan illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödenen aylık 800 TL'lik desteği ise bin 200 TL'ye yükselttik" ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazilere yönelik geliştirdikleri politika ve sunulan hizmetlerin temel çerçevesini sosyal içerme, hak temelli yaklaşım, aktif ve sağlıklı yaşlanma perspektifi ile belirlediklerini vurgulayarak, "Ücretsiz seyahat hakkı çerçevesinde gelir desteği ödemeleri ile geçen yıl 222 milyon 648 bin TL ödenek aktardık. Bu çerçevede 2015 yılından itibaren 2022 yılı şubat ayı dahil olmak üzere toplamda 1 milyar 278 milyon 41 bin TL ödeme yaptık. Bakanlık olarak mevcut gereksinim durumunu gözeterek sunulan hizmetlerimizin kalitesini korumayı hedefliyoruz" dedi. - ANKARA

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Halk Otobüsü, Derya Yanık, Engelli, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Özel halk otobüsü ve deniz ulaşım araçlarına verilen destekler arttırıldı - Son Dakika


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