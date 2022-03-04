Özel öğrenciler deprem gerçeğini tatbikatla öğrendi - Son Dakika
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Özel öğrenciler deprem gerçeğini tatbikatla öğrendi

04.03.2022 15:13
Özel öğrenciler deprem gerçeğini tatbikatla öğrendi

Kocaeli'de "Deprem Haftası" kapsamında özel bireylerin eğitim aldığı okulda tatbikat yapıldı.

Kocaeli'de "Deprem Haftası" kapsamında özel bireylerin eğitim aldığı okulda tatbikat yapıldı. Özel öğrenciler, deprem gerçeğini tatbikatla öğrendi.

1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında Türkiye'deki tüm okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı. Derince ilçesinde de Kocaeli Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından bir özel eğitim uygulama okulunda tatbikat yapıldı. İlk olarak özel öğrencileri deprem gerçeğine ilişkin bilgilendiren AFAD personelleri, "çök, kapan, tutun" tekniğinin önemine değindi.

Tatbikatta senaryo gereği; deprem meydana geldi. Deprem sırasında öğrenciler kendilerine gösterildiği gibi çök-kapan-tutun tekniğini uyguladı. Sarsıntının geçmesinin ardından okul binasını terk eden öğrenciler, toplanma alanında bir araya geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, Kocaeli'deki 1460 okulda tatbikat yapıldığı belirtildi. - KOCAELİ

Özel öğrenciler deprem gerçeğini tatbikatla öğrendi
Özel öğrenciler deprem gerçeğini tatbikatla öğrendi
Özel öğrenciler deprem gerçeğini tatbikatla öğrendi
Özel öğrenciler deprem gerçeğini tatbikatla öğrendi
Özel öğrenciler deprem gerçeğini tatbikatla öğrendi
Özel öğrenciler deprem gerçeğini tatbikatla öğrendi
Özel öğrenciler deprem gerçeğini tatbikatla öğrendi

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DATÇA'DAKİ OKULLARDA DEPREM TATBİKATI DATÇA'DAKİ OKULLARDA DEPREM TATBİKATI 'Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı' yapıldı 'Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı' yapıldı

Deprem Haftası, Tatbikat, Kocaeli, Deprem, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Özel öğrenciler deprem gerçeğini tatbikatla öğrendi - Son Dakika


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