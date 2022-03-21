Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezinde yüz yüze görüşmeler başladı - Son Dakika
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Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezinde yüz yüze görüşmeler başladı

21.03.2022 10:45
Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezinde yüz yüze görüşmeler başladı

Kadına yönelik şiddetin son bulması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için çalışmalar yürüten Buca Belediyesi Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi, pandemi nedeniyle sosyal destek hattı üzerinden yaptığı görüşmelerini yeniden yüz yüze yapmaya başladı.

Kadına yönelik şiddetin son bulması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için çalışmalar yürüten Buca Belediyesi Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi, pandemi nedeniyle sosyal destek hattı üzerinden yaptığı görüşmelerini yeniden yüz yüze yapmaya başladı.

Buca Belediyesi, Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi aracılığıyla binlerce kadının yaşamına dokunuyor. Aile danışmanlığı, psikolojik ve hukuksal danışmanlık ile sosyolojik farkındalık çalışmaları yürüten merkez, pandemi nedeniyle ara verdiği yüz yüze görüşmelerine yeniden başladı. İlçedeki kadınların ikinci adresi konumundaki merkez, uzman sosyolog ve psikologlarıyla kadınların yanında oluyor.

22 bin 450 kadına hizmet

Tamamen gizlilik esasıyla ve ücretsiz hizmet veren merkez, 7 yılda toplam 22 bin 450 kadına hizmet verdi. Merkez, en büyük talebi aile danışmanlığı konusunda aldı. Toplam 2 bin 612 kişi bu hizmetten yararlanırken aile içi iletişim, ebeveyn-çocuk problemleri, boşanma ve etkileri, öfke kontrolü gibi birçok konuda çözüm sağlandı.

Aile danışmanlığının ardından en çok talebi psikolojik danışmanlık ve psikodrama hizmeti gördü. Fiziksel, sözel, ekonomik ve cinsel şiddete maruz kalmış bin 497 kadın danışana, farkındalık ve özgüven geliştirme çalışması gerçekleştirildi. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın kadın güçlenmesi projeleri kapsamında, son 3 yıldır yapılan psikodrama çalışması kapsamında ise canlandırma yöntemiyle kadınların geçmişteki ve mevcut sorunlarıyla yüzleşmeleri sağlandı. Öte yandan, boşanma ve süreçleri hakkında 235 kişiye de hukuksal danışmanlık hizmeti verildi.

Bunların yanı sıra 966 kadınla şiddet ve şiddet türleri, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları, kadın sağlığı ve kanserle mücadele, çocuk hakları gibi çok sayıda konuda sosyolojik farkındalık çalışması gerçekleştirildi. Toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında yürütülen etkinliklere ise 17 bin 140 kişi katıldı. - İZMİR

Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezinde yüz yüze görüşmeler başladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezinde yüz yüze görüşmeler başladı - Son Dakika


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