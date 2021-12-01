Üye Girişi
Öztürk'ten milli sporculara tebrik - Son Dakika

Öztürk'ten milli sporculara tebrik

01.12.2021 14:21
Öztürk'ten milli sporculara tebrik

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Avrupa'da tarih yazan Kadın ve Erkek Curling Milli takımlarımızı tebrik etti.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Avrupa'da tarih yazan Kadın ve Erkek Curling Milli takımlarımızı tebrik etti. Öztürk, "Sizler bizim için gurur tablosu oldunuz. Olimpiyat vizesi olarak olimpiyatlarda da bir tarih yazarsanız adınız tarihe altın harflerle yazılacaktır" dedi.

Norveç'in Lillehammer Kentinde yapılan Avrupa Curling Şampiyonası'nda tarih yazan Kadın ve Erkek Milli takımımız Erzurum GSİM'deydi. Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, Başkanvekilleri Ahmet Çelebi, Murat Akın, yönetim kurulu üyeleri Güngör Şenses, Levent Çakmur, Erkek Milli Takımı Antrenörü Ahmet Çelik ile Avrupa'da tarih yazan milli curlingçileri kabul eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Avrupa Fatihlerini başarılarından ötürü tebrik ederek dünya şampiyonası ve Olimpiyat Elemeleri öncesinde başarı dileklerini iletti.

Kadınlarda A Klasmanın da Antrenör Bilal Ömer Çakır yönetiminde ilk 7 içinde yer alarak Dünya Şampiyonası'na direk katılma hakkı kazanan Ay-yıldızlı sultanlar ile Antrenör Ahmet Çelik nezaretinde B Klasmanında Avrupa Şampiyonu olarak A Klasmanına yükselen ve dünya şampiyonası ön eleme müsabakalarına katılma hakkı kazanan sporcuları tebrik eden Öztürk, "Bu tablo bizim için gurur vesilesidir. Federasyon başkanımız Kenan Şebin nezaretinde başarıda katkıda bulunan herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Devletimizin Erzurum'a önemli spor yatırımları yaptığını ve bu tesislerden herkesin Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonları çıkmasını beklediğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, "Devletimizin ilimize kazandırdığı buz sporları tesisleri ve atlama kuleleri sayesinde ülkemizin gurur duyduğu sporcular çıktı. Çıkmaya da devam edecek. Short tracta Furkan Akar'ın olimpiyat vizesi alması, kayakla atlamada Fatih Arda İpçioğlu'nun ikinci kez olimpiyatlara gitmeye hak kazanması bizim için büyük bir onur. İnşallah Curlingçilerimiz de olimpiyatlara katılma hakkı kazanacaklar. Antrenörlerimize ve sporcularımıza güvenimiz ve inancımız tam. Kendilerine başarılar diliyorum. Curlingte Avrupa ve dünya arenasında yakaladığımız başarıyı olimpiyatlarla taçlandırmalıyız" diye konuştu.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Curling Federasyonu yönetimini ve Avrupa fatihi sporcuları kurumlarında ağırlamaktan büyük bir sevinç yaşadıklarını belirterek, "Sporcular bizim her zaman baş tacımız. Devletimiz sporcularımızın Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu olmaları için seferber olmuş durumda. Bir çok önemli tesisler ve yatırımları sporcularımızın ayaklarına kadar götürmüş durumdayız. Bizim sporcularımızdan tek beklentimiz bayrağımızı göndere çektirmeleri ve İstiklal Marşımızı okutmaları. Biz onlar için varız ve sporcularımızın emrindeyiz" şeklinde konuştu.

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, Türkiye Curling Federasyonu olarak başarıyı kendilerine ilke edindiklerini belirterek, "Bu anlamda illerdeki Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri federasyonların hamisidir. Onların desteği olmadan başarıların gelmesi zor. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Birdal Öztürk de, göreve geldiği günden beri bizim için seferber olmuş durumda. Kendisine destekleri ve ilgisi için teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM

Öztürk'ten milli sporculara tebrik
Öztürk'ten milli sporculara tebrik

Olimpiyat, Curling, Erzurum, Milli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Öztürk'ten milli sporculara tebrik - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni açıklama: Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ayrımı kalkıyor 15:20 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni açıklama: Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ayrımı kalkıyor Korkunç iddia! 1 aylık bebeğini sobada yaktığı öne sürülen anne gözaltında! 15:19 Korkunç iddia! 1 aylık bebeğini sobada yaktığı öne sürülen anne gözaltında! Son Dakika! İran meclisinde yangın! Milletvekilleri tahliye edildi 15:17 Son Dakika! İran meclisinde yangın! Milletvekilleri tahliye edildi Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin annesi olduğunu öğrendi! Kadın sinir krizi geçirdi 15:10 Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin annesi olduğunu öğrendi! Kadın sinir krizi geçirdi Erdoğan'dan dikkat çeken ifade! Düşük faizde direten Cumhurbaşkanı, bunu ilk kez söyledi 14:52 Erdoğan'dan dikkat çeken ifade! Düşük faizde direten Cumhurbaşkanı, bunu ilk kez söyledi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hekimlere güzel haber! 2500 TL ile 5000 TL arası zam yolda 14:26 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hekimlere güzel haber! 2500 TL ile 5000 TL arası zam yolda
Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar 13:50 Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili ilk yorum: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz 13:31 Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz

Son Dakika Haberleri
15:20 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni açıklama: Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ayrımı kalkıyor
15:19 Korkunç iddia! 1 aylık bebeğini sobada yaktığı öne sürülen anne gözaltında!
15:18 Kadir İnanır'dan ilk hastane fotoğrafı!
15:17 Son Dakika! İran meclisinde yangın! Milletvekilleri tahliye edildi
15:11 Gaziantep'te babası tarafından dövülen bebekten iyi haber
14:50 Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi
14:48 Ünlü anketçi Özer Sencar, Erdoğan'ın asgari ücret açıklamasını yorumladı: Seçimin ayak sesleri olabilir!
14:47 Bu kadarı pes dedirtti! Taksiciler lodosta bile pazarlık yapıp müşteri seçti
14:47 Babası birkaç gün önce ölmüştü! Instagramdan yaptığı reklamlar tepki çekti!
14:46 İşverenler asgari ücretin 3.501 TL-3.750 TL arasında olmasını istiyor! Anketi, Bakan paylaştı!
Asgari ücret zammı hakkında heyecanlandıran ipucu! Yapılan açıklamalar 4 bin TL ihtimalini güçlendirdi Asgari ücret zammı hakkında heyecanlandıran ipucu! Yapılan açıklamalar 4 bin TL ihtimalini güçlendirdi         
15:26
Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi         
15:19
Kadir İnanır'dan ilk hastane fotoğrafı! Kadir İnanır'dan ilk hastane fotoğrafı!         
15:18
Gaziantep'te babası tarafından dövülen bebekten iyi haber Gaziantep'te babası tarafından dövülen bebekten iyi haber         
15:12
Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den         
15:02
Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi         
14:51
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi         
14:21
Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor         
13:35
Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği! Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği!         
12:36
Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale         
12:29
Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi         
11:09
Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı         
10:45
Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi         
10:37
Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı! Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı!         
10:13
İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti         
10:01
Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil         
09:50
Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti! Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti!         
09:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2021 15:31:29. #1.11#
SON DAKİKA: Öztürk'ten milli sporculara tebrik - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement