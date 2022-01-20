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Pandemi küçük Fatma'yı yazar yaptı - Son Dakika

Pandemi küçük Fatma'yı yazar yaptı

20.01.2022 15:30
Pandemi küçük Fatma'yı yazar yaptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, pandemi sürecinde okulundan ayrı kalan Hacer Salih Yıldız İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Fatma Dilruba Karataş, okul özlemini hayalleriyle süsleyip kitap yazmaya başladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, pandemi sürecinde okulundan ayrı kalan Hacer Salih Yıldız İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Fatma Dilruba Karataş, okul özlemini hayalleriyle süsleyip kitap yazmaya başladı. Türkiye'nin en küçük yazarlarından biri olan Fatma Dilruba Karataş'ı İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban makamında kabul ederek "Bıy Ailesi" isimli kitabı için gereken desteği vereceklerini söyledi.

İnegöl'de Hacer Salih Yıldız İlkokulunda 1'inci sınıf eğitimini gördüğü dönemde pandeminin başlamasıyla okulundan ayrı kalan Fatma Dilruba Karataş, uzaktan eğitimle devam eden eğitim boyunca okulu ve arkadaşlarına büyük özlem duydu. Bu süre zarfında günlük yazan ve yazılarını; hayali oyuncakları, okul özlemini anlatan hikayeleri ile kısıtlamalarla geçen Ramazan Bayramı'nda akrabalarından ayrı kalmanın burukluğunu anlatan Fatma Dilruba Karataş, daha sonra günlüğünü kitaba dönüştürdü.

Bugün aynı okulda 3'üncü sınıfta eğitimine devam eden başarılı öğrenci, "Bıy Ailesi" isimini verdiği kitabını sınıf öğretmeni Ceyda Güllüler Ayar ve ailesinin de destekleriyle bastırarak ilk kitabını çıkardı. 20 sayfalık kitabı ile Türkiye'nin en küçük yazarları arasında yerini alan 9 yaşındaki Fatma Dilruba Karataş'ı bu başarılı çalışmasının ardından İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban makamında kabul etti. Küçük yazarın eğitim gördüğü Hacer Salih Yıldız İlkokulunun Müdürü Mustafa Zengin, Okul Müdür Yardımcısı Halime Yiğit, Sınıf Öğretmeni Ceyda Güllüler Ayar ve annesi Zeynep Karataş'ın da katıldığı ziyarette, Başkan Alper Taban Fatma Dilruba Karataş'ı cesareti ve başarısından dolayı tebrik etti.

Başkan Alper Taban, ziyaret sırasında Fatma Dilruba Karataş'tan kitap yazma serüveninin hikayesini dinledi. Kendisine İnegöl Belediyesi olarak gereken desteği sağlayacaklarını da kaydeden Başkan Taban, aynı zamanda bu çalışmanın hem yaşıtlarına hem de gelecekte kendi gibi öğrencilere örnek olacağını da dile getirdi.

Küçük Yazar Fatma Dilruba Karataş, ziyaret sırasında Başkan Alper Taban için kitabını imzalayıp kendisine hediye etti. Başkan Taban da küçük yazara hediye takdiminde bulundu. - BURSA

Pandemi küçük Fatma'yı yazar yaptı

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Alper Taban, Karataş, İnegöl, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Pandemi küçük Fatma'yı yazar yaptı - Son Dakika


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