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Pandemide İzmir'in nikâh yükünü Buca çekti - Son Dakika

Pandemide İzmir'in nikâh yükünü Buca çekti

21.12.2021 12:35
Pandemide İzmir'in nikâh yükünü Buca çekti

Buca Belediyesi, 2021 yılında nikah rekoru kırmakla kalmadı, pandemi döneminde İzmir'in nikah yükünü de çekti.

Buca Belediyesi, 2021 yılında nikah rekoru kırmakla kalmadı, pandemi döneminde İzmir'in nikah yükünü de çekti. Buca Belediyesi, yıl içinde tam 3 bin 498 çiftin hayatlarını birleştirirken, bu çalışmalar teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.

Korona virüsü ile mücadele sürecinde birçok belediye nikah hizmetlerini durdururken, bu hizmeti aralıksız olarak sürdüren Buca Belediyesi, kent genelinde en başarılı işlemleri yaptı. Zaman zaman Başkan Erhan Kılıç'ın da cübbe giydiği nikahlar, İzmir'in yükünü de çekti. Belediye Kadın ve Aile Müdürlüğü bünyesindeki bir müdür ve dört nikah memuru, 1 Ocak 2021-1 Aralık 2021 tarihleri arasında düğün salonlarının yanı sıra, Yıldız Mahallesi ve Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezindeki nikah salonlarında tam 3 bin 498 çiftin nikahlarını kıydı.

Buca Belediyesi, yabancı uyruklu çiftlerin de uğrak noktası oldu. Birçok yabancı uyruklu çift de hayatlarını birleştirmek için Buca'nın yolunu tutmaya başladı ya da Buca'ya yönlendirildi.

Buca Belediyesinin emektar nikah memurları, pandemi sürecinde döktükleri terin karşılığını ise teşekkür belgesi ile aldı. Çalışanlar, teşekkür belgelerini İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan ve İzmir İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Dr. Yurdanur Asa'nın elinden aldı. - İZMİR

Pandemide İzmir'in nikâh yükünü Buca çekti
Pandemide İzmir'in nikâh yükünü Buca çekti
Pandemide İzmir'in nikâh yükünü Buca çekti
Pandemide İzmir'in nikâh yükünü Buca çekti

Buca Belediyesi, Koronavirüs, Evlilik, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Pandemide İzmir'in nikâh yükünü Buca çekti - Son Dakika


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