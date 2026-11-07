Paralimpik yüzücü Ecrin Bütün, 6 yılda 8 ilde yarışıp 60 madalya kazandı

Kayseri'de yaşayan 14 yaşındaki paralimpik yüzme sporcusu Ecrin Bütün, 6 yıldır katıldığı müsabakalarda 60 madalya topladı.

Kayseri'de yaşayan 14 yaşındaki Ecrin Bütün'ün hayatı ilkokul ikinci sınıfta girdiği yetenek tarama testi ile başarı hikayesine dönüştü. Testler sırasında tanıştığı antrenörünün teklifi üzerine yüzme sporuna paralimpik yüzücü olarak başlayan Ecrin, 6 yıldır müsabakalara katılarak başarısını katlıyor. 8 ilde 10 müsabakaya giren Ecrin, elde ettiği başarılarla kürsülerden toplam 60 madalya topladı. Antrenmanlarına aralıksız devam eden Ecrin Bütün, Avrupa Şampiyonu olarak Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor.

"Spor engel tanımaz"

Yüzme tutkusundan dolayı sporcu olmak istediğini söyleyen Ecrin Bütün, "6 yıldır paralimpik yüzme sporu ile ilgileniyorum. Benim yüzme hikayem de ilkokul 2. sınıfta başladı. Yetenek tarama testinde antrenörümle tanıştım. Sana yüzmeyi öğretmemi ister misin dedi. Ben de yüzmeye tutkum olduğu için kabul ettim. Başladığım günden beri de toplam 10 müsabakaya girdim. Müsabakalar sonucunda 60 tane madalya kazandım. Bayrağımızı dalgalandırmak, ülkemizi ve şehrimizi temsil etmek çok gurur verici. Bu zamana kadar 8 ilde yarıştım. Bundan sonraki hedefim de Avrupa Şampiyonluğu ve hedefim doğrultusunda devam edeceğim. Spor engel tanımaz. Ben engelimi yüzme ile spor ile aştım. Diğer engelli bireylerimizin de sevdikleri aktivitelere yönlenmelerini öneriyorum" dedi.