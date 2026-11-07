Paralimpik yüzücü Ecrin Bütün, 6 yılda 8 ilde yarışıp 60 madalya kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Paralimpik yüzücü Ecrin Bütün, 6 yılda 8 ilde yarışıp 60 madalya kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Paralimpik yüzücü Ecrin Bütün, 6 yılda 8 ilde yarışıp 60 madalya kazandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Kayseri'de yaşayan 14 yaşındaki paralimpik yüzücü Ecrin Bütün, ilkokulda yetenek taramasıyla başladığı yüzmede 6 yılda 60 madalya kazandı. 8 ilde 10 müsabakaya katılan sporcu, Avrupa Şampiyonu olarak Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor.

Kayseri'de yaşayan 14 yaşındaki paralimpik yüzme sporcusu Ecrin Bütün, 6 yıldır katıldığı müsabakalarda 60 madalya topladı.

Kayseri'de yaşayan 14 yaşındaki Ecrin Bütün'ün hayatı ilkokul ikinci sınıfta girdiği yetenek tarama testi ile başarı hikayesine dönüştü. Testler sırasında tanıştığı antrenörünün teklifi üzerine yüzme sporuna paralimpik yüzücü olarak başlayan Ecrin, 6 yıldır müsabakalara katılarak başarısını katlıyor. 8 ilde 10 müsabakaya giren Ecrin, elde ettiği başarılarla kürsülerden toplam 60 madalya topladı. Antrenmanlarına aralıksız devam eden Ecrin Bütün, Avrupa Şampiyonu olarak Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor.

"Spor engel tanımaz"

Yüzme tutkusundan dolayı sporcu olmak istediğini söyleyen Ecrin Bütün, "6 yıldır paralimpik yüzme sporu ile ilgileniyorum. Benim yüzme hikayem de ilkokul 2. sınıfta başladı. Yetenek tarama testinde antrenörümle tanıştım. Sana yüzmeyi öğretmemi ister misin dedi. Ben de yüzmeye tutkum olduğu için kabul ettim. Başladığım günden beri de toplam 10 müsabakaya girdim. Müsabakalar sonucunda 60 tane madalya kazandım. Bayrağımızı dalgalandırmak, ülkemizi ve şehrimizi temsil etmek çok gurur verici. Bu zamana kadar 8 ilde yarıştım. Bundan sonraki hedefim de Avrupa Şampiyonluğu ve hedefim doğrultusunda devam edeceğim. Spor engel tanımaz. Ben engelimi yüzme ile spor ile aştım. Diğer engelli bireylerimizin de sevdikleri aktivitelere yönlenmelerini öneriyorum" dedi.

Kaynak: İHA
KayseriYerelYaşamSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu Son halleri dikkat çekti Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu! Son halleri dikkat çekti
Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı Kazancı inanılmaz Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı! Kazancı inanılmaz
Babasının kartını patlattı Harcadığı para servet değerinde Babasının kartını patlattı! Harcadığı para servet değerinde
Hırsı başını yedi Fatma Betül Sayan Kaya’nın Süleyman Soylu’ya yaptığına bakın Hırsı başını yedi! Fatma Betül Sayan Kaya'nın Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın
Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaşamadı Fenerbahçe’de ayrılık kapıda Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaşamadı! Fenerbahçe'de ayrılık kapıda
15:14
7 maçtır kazanamıyorlardı Süper Lig’de bir ayrılık daha
7 maçtır kazanamıyorlardı! Süper Lig'de bir ayrılık daha
14:53
Osimhen için olay iddia Ülkesinde “vatan haini“ ilan edilebilir
Osimhen için olay iddia! Ülkesinde "vatan haini" ilan edilebilir
14:45
Tam bir kibir abidesiymiş Şamil Tayyar’dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler
Tam bir kibir abidesiymiş! Şamil Tayyar'dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler
14:41
Fenerbahçe’den 40 milyon euroluk transfer hamlesi
Fenerbahçe'den 40 milyon euroluk transfer hamlesi
14:14
Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini
Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini
13:38
Komşusunun ikramını yedi, saatler sonra hayatını kaybetti
Komşusunun ikramını yedi, saatler sonra hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 15:26:10. #.0.3#
SON DAKİKA: Paralimpik yüzücü Ecrin Bütün, 6 yılda 8 ilde yarışıp 60 madalya kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android