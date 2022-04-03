Patlayan trafo tamir edilmeyince mahalle karanlığa gömüldü - Son Dakika
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Patlayan trafo tamir edilmeyince mahalle karanlığa gömüldü

03.04.2022 13:30
Patlayan trafo tamir edilmeyince mahalle karanlığa gömüldü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde patlayan trafonun tamir edilmemesi nedeniyle kırsal bir mahalle yaklaşık 20 gündür karanlıkta yaşıyor.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde patlayan trafonun tamir edilmemesi nedeniyle kırsal bir mahalle yaklaşık 20 gündür karanlıkta yaşıyor. Dicle Edaş'a (DEDAŞ) dilekçe vermelerine rağmen kimsenin gelip konuyla ilgilenmediğini iddia eden mahalleli, gece olunca gaz lambası altında hayatlarını sürdürüyor.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Tavşan kırsal Mahallesinde yaklaşık 20 gün önce trafoda patlama meydana geldi. Patlama sonrası mahallede elektrik kesintisi yaşandı. İddiaya göre mahalleli arıza sonrası Dicle Edaş (DEDAŞ) yetkililerine ulaşarak durumu bildirdi. Arızanın onarılması için dilekçe de verdiklerini iddia eden mahalleli, ekiplerin 20 gündür herhangi bir adım atmadığını belirtti. Bazı elektrik direklerinin evlerin içerisinde bulunduğunu belirten mahalleli buna rağmen öğrencilerin gece gaz lambası önünde ders çalışmak zorunda kaldığını kaydetti. Uzun süredir mağdur edildiklerini iddia eden Abdulrezzak Aslan, "Trafo patlamış ama onarmaya gelen kimse yok. Muhtar ile birlikte onlarca kez dilekçe verdik, geleceğiz diyorlar, trafo yok diyorlar. Her gün ayrı bir şey söylüyorlar. Çocuklar okuldan sonra mum ışığında ders çalışıyor" diye konuştu.

Mahallede elektrik arızası nedeniyle su pompalarının da çalışmadığı, vatandaşların su ihtiyacını el tulumbası ile karşıladıkları belirtildi.

Öte yandan özellikle sosyal medya üzerinden DEDAŞ'a tepkilerin artması nedeniyle ekiplerin mahalleye giderek incelemede bulunduğu ve fakat sorunun henüz çözülemediği öğrenildi. - ŞANLIURFA

Patlayan trafo tamir edilmeyince mahalle karanlığa gömüldü
Patlayan trafo tamir edilmeyince mahalle karanlığa gömüldü
Patlayan trafo tamir edilmeyince mahalle karanlığa gömüldü
Patlayan trafo tamir edilmeyince mahalle karanlığa gömüldü
Patlayan trafo tamir edilmeyince mahalle karanlığa gömüldü

YORUMLAR
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Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, Şanlıurfa, Dicle, Trafo, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Patlayan trafo tamir edilmeyince mahalle karanlığa gömüldü - Son Dakika


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