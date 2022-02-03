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Pazarcılar soğuk havada salep ile ısındı - Son Dakika

Pazarcılar soğuk havada salep ile ısındı

03.02.2022 09:03
Pazarcılar soğuk havada salep ile ısındı

Erzurum'da soğuk havada çalışan pazarcılar Aziziye Belediyesi tarafından kendilerine ikram edilen sıcak saleple ısındı.

Erzurum'da soğuk havada çalışan pazarcılar Aziziye Belediyesi tarafından kendilerine ikram edilen sıcak saleple ısındı.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan Dadaşkent Semtinde bulunan halk pazarında pazarcıları ziyaret edip onlara sıcak salep ikram etti. Pazar ortasında kurulan dev semaverlerle kaynatılan sıcak su ile yapılan salepler tepsiyle tüm esnafa ulaştırıldı. Belediye Başkanı Orhan'ın elleriyle ikram ettiği salepler soğuk havada pazarcıların içini ısıttı.

Pazarcıları bu soğuk kış günlerinde yalnız bırakmak istemediklerini ifade eden Başkan Muhammed Cevdet Orhan, "Şu anda Erzurum'un en soğuk günlerini yaşıyoruz. Olabildiğince esnafın yanında olmaya çalışıyoruz. Kış günlerinde burada çalışan pazarcı esnafımıza salep ikram ettik. Bugünlerde pazarcı esnafıyla muhabbetimizi saleple biraz daha ısıtmaya çalıştık. Kazanlarımızda yaptığımız salebi pazardaki tüm esnafa dağıttık. Bundan sonra devam edeceğiz" dedi. - ERZURUM

Pazarcılar soğuk havada salep ile ısındı
Pazarcılar soğuk havada salep ile ısındı
Pazarcılar soğuk havada salep ile ısındı
Pazarcılar soğuk havada salep ile ısındı
Pazarcılar soğuk havada salep ile ısındı
Pazarcılar soğuk havada salep ile ısındı

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Muhammed Cevdet Orhan, Dadaşkent, Erzurum, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Pazarcılar soğuk havada salep ile ısındı - Son Dakika


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